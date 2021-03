Serena Rossi si sta confermando una professionista straordinaria e poliedrica. In veste di attrice ha fatto impazzire tutti nell’interpretazione del ruolo di Mina Settembre. Non a caso, visti gli ascolti stratosferici della fiction Rai, è ormai scontata la possibilità che ci sia una seconda stagione. Ma si sta destreggiando benissimo anche come conduttrice televisiva, infatti lo show ‘La canzone segreta’ sta ottenendo un seguito clamoroso e nella serata del 26 marzo ci sarà un altro appuntamento.

Si è parlato di una puntata in più del programma, che quasi certamente sarà riconfermato anche l'anno prossimo. La televisione pubblica italiana va praticamente sul sicuro sulla donna, la quale è in un periodo magico, d'oro. Ed è per questo che lei potrebbe osare ancora di più. L'ultima indiscrezione è di quelle da far girare la testa, infatti Serena Rossi sarebbe in lizza per la conduzione di una delle trasmissioni più importanti nel panorama tv della nostra Penisola.















A fornire una notizia bomba è stato il settimanale 'Oggi'. Si starebbe parlando di questa opportunità lavorativa da un po' di tempo e ora le voci sono diventate sempre più insistenti. Bocche cucite dalla diretta interessata, la quale però non potrebbe assolutamente rifiutare una proposta del genere. Anzi, probabilmente sta spingendo affinché possa concretizzarsi il tutto. Il giornalista Alberto Dandolo è stato colui che ha avuto la news in anteprima ed ha subito avvisato i suoi lettori.















Secondo dunque 'Oggi', Serena Rossi sarebbe in corsa per la conduzione del Festival di Sanremo 2022. Sì, avete capito proprio bene, potrebbe raggiungere il traguardo più importante della sua carriera. Dandolo ha scritto: "Gira voce che Serena Rossi abbia un sogno: condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo. Riuscirà a realizzarlo?". Quest'anno si è recata sul palco dell'Ariston come ospite, ma ora sarebbe interessata a prendere il posto di Amadeus e stupire ancora tutti.









A proposito de ‘La canzone segreta’, in occasione della prima puntata (venerdì 12 marzo), ha raccolto 4.168.000 telespettatori pari al 19,4% di share. Nonostante qualche critica sui social il pubblico ha mostrato di apprezzare lo sforzo della conduttrice e del suo staff. Nella seconda puntata Canzone segreta ha chiuso con 3.984.000 spettatori e il 17.4% di share. E ora il sogno più grande da inseguire.

