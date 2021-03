Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano. Con il suo programma “È sempre mezzogiorno” raggiunge sempre ottimi dati di ascolto, invitando numerosi personaggi per discutere su temi di attualità. E lo fa con brio, leggerezza, soprattutto grande empatia anche grazie al format che prevede un luogo carissimo a tutti gli italiani, la cucina. Come si fa a resisterle?

Impossibile. Antonella è diventata 'una di noi' e nella puntata di giovedì 25 marzo 2021, interamente dedicata al celeberrimo Dante Alighieri, non sono mancati momenti davvero unici. Meravigliosi gli abiti storici ispirati al cosiddetto DanteDì, giorno scelto perché indicherebbe la data in cui il sommo poeta ha iniziato il viaggio con Virgilio nella Divina Commedia. Ma a colpire i telespettatori è stato un avvenimento che con Dante c'entra ben poco…















Come è solita fare Antonella Clerici, nel corso del gioco telefonico, si è seduta sull'altalena dondolandosi allegramente. Solo che stavolta qualcosa è andato storto e, ad un certo punto, l'Antonellona nazionale è scomparsa dall'inquadratura. Non ha neppure fatto in tempo a dire "Pronto?". Ma dove è finita? Semplice, è volata per terra. Il capitombolo è stato grosso, ma fortunatamente la conduttrice non si è fatta nulla. Anzi la sua prima reazione è stata una grassa risata.















Grazie a Alfio che l'ha prontamente soccorsa e aiutata a rimettersi in sesto, Antonella Clerici ha potuto riprendere senza eccessivi affanni la puntata di "È sempre mezzogiorno". Scusandosi con i propri affezionati spettatori Antonella ha esclamato: "Non spingermi perché scivolo! È colpa del mio vestito fatto con la seta". E così la conduttrice Rai, negli affascinanti panni della Beatrice dantesca, ha proseguito la trasmissione.









Il ‘botto’, tuttavia, è stato troppo evidente e così, mentre la telefonata continuava, Antonella Clerici non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata nuovamente a ridere. “Scusami – ha spiegato alla telespettatrice che stava partecipando al gioco – sono appena caduta”. Beh, chi ha avuto la fortuna di guardare in diretta la puntata sicuramente si sarà accorto che qualcosa non era andato nel verso giusto. Tutto sommato, però, poteva andare decisamente peggio. Magari sarà stato Dante a ‘proteggere’ la sua amata Beatrice.

