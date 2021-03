Chi non conosce Tina Cipollari alzi la mano. Bugiardi. Tutti sanno perfettamente chi è l’opinionista di Uomini e Donne. La viterbese che col tempo ha saputo conquistarsi un seguito mai visto, oltre a moltissimi ammiratori, fa sempre parlare di sé. Sarà la sua genuinità, le sue battute colorite, l’energia e lo spirito che trasmette con la sua sola presenza, le sue smorfie, i suoi ammiccamenti.

Fatto sta che i ‘duelli’ con Gemma Galgani sono ormai cult e Maria De Filippi non se ne priverebbe per nulla al mondo, e fa bene. Dopo aver fatto prendere un bello spavento a tutti – Tina era assente lo scorso 4 marzo per una indigestione – la vamp ha creato una nuova discussione tra i fan. Lo ha fatto involontariamente, sia chiaro. Molti telespettatori, infatti, si sono accorti di un dettaglio che riguarda un accessorio dal quale la Cipollari non si si separa mai. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo aver regalato perle di ironia come l’ultima all’indirizzo di Gemma: “Sembra nonna albero, una quercia secolare. Spegni i sensi degli uomini”, Tina è di nuovo al centro della scena. Stavolta sono i fan ad aver notato che l’opinionista di UeD porta sempre con sé un portafoglio. Perché? Ebbene la risposta arriva da alcune voci provenienti da dietro le quinte della trasmissione di Canale 5. (Continua a leggere dopo la foto)















Tina Cipollari non lascia mai il suo portafoglio perché vuole sempre avere a portata di mano un lucidalabbra e delle caramelle balsamiche per la gola. Svelato finalmente il mistero sull’opinionista affiancata da Gianni Sperti e Tinì Cansino nel commentare le storie raccontate a Uomini e Donne. D’altra parte sul lucidalabbra non avevamo dubbi: avete mai colto Tina ‘in fallo’ per quanto riguarda il suo trucco? Il suo look è sempre impeccabile. (Continua a leggere dopo la foto)









E cosa dire delle caramelle per la gola? Sicuramente a Tina Cipollari servono per non perdere la voce ogni qual volta che entra in collisione con Gemma Galgani, alla quale, va detto, l’opinionista non risparmia mai nulla. Anche nell’ultima puntata, nonostante la dama fosse stata protagonista di una brutta caduta, Tina l’ha fulminata: “Ma non capisci che è un farabutto, non ha nessuna intenzione di stare con te. Non ha attrazione, non gli piaci”. Che stile!

“Non sta bene…”. UeD, Tina Cipollari assente in studio. È Gianni Sperti a spiegare cosa è successo