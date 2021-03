“E andiamo!”. Sabrila Ferilli, la bella notizia per lei è appena arrivata. E sorride, tanto

Una bella novità per Canale 5 in relazione agli ascolti tv. Mercoledì 24 marzo 2021 ha visto tanti programmi sfidarsi: su Rai 1 è andato in onda il film Mia e il leone bianco. Su Canale 5 la prima puntata della serie con Sabrina Ferilli Svegliati amore mio. Su Rai 2 Rocco Schiavone 4. Su Italia 1 il film Barry Seal. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Stasera Italia – Speciale. Su La7 Atlantide. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 24 marzo 2021? Di seguito tutti i dati. Su Rai 1 Mia e il Leone Bianco ha conquistato 3.630.000 spettatori pari al 14,5% di share.

Su Canale 5 Svegliati Amore Mio ha raccolto davanti al video 3.814.000 spettatori pari al 16,1% di share. Su Rai 2 Rocco Schiavone 4 ha interessato 2.570.000 spettatori pari al 10,3% di share. Su Italia 1 Barry Seal – Una Storia Americana ha catturato l'attenzione di 1.328.000 spettatori (5,4%). Su Rai 3 Chi l'ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.291.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Su Rete 4 Stasera Italia Speciale ha totalizzato un ascolto medio di 671.000 spettatori con il 2,9% di share.















Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 654.000 spettatori con uno share del 2,8%. Su TV8 la finale di Italia's got Talent ha segnato il 6,4% con 1.405.000 spettatori. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto5.503.000 spettatori con il 19,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.587.000 spettatori con uno share del 16,4%.























Su Rai2 Tg2 Post ha segnato il 4,1% con 1.137.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.490.000 spettatori con il 5,4%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 ha convinto 1.445.000 spettatori pari al 5,4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.964.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha informato 1.245.000 persone (4,6%) nella prima parte e 1.059.000 (3,8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.164.000 spettatori (7,8%).



Su Rai 1 L’Eredità ha giocato con 5.048.000 spettatori (23,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro! ha segnato 4.244.000 con il 20% di share. Su Rai2 il match Italia-Repubblica Ceca, utile per i Campionati Europei Under 21, ha raccolto 872.000 spettatori (4,9%) e NCIS 1.048.000 (4,1%). Su Italia 1 CSI Miami ha segnato il 3,4% con 822.000 spettatori.

