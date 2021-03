Ascolti tv da record e colonna portante della televisione italiana, Domenica In è da sempre il boss dei format domenicali che affollano il piccolo schermo. Ormai da tre anni Mara Venier è ritornata al comando del programma di Rai1 e grazie a lei è tornato a brillare dopo i flop che si sono susseguiti con le altre conduzioni.

Più e più volte zia Mara ha lanciato l'allarme di un possibile addio, che tempo fa aveva confermato anche suo marito Nicola Carraro, elencando anche i nomi di chi avrebbe preferito la sostituisse. Infatti la della scorsa edizione di Domenica In e quella attuale sono state differenti dalla altre, per colpa del Covid. Sembrava imminente il suo abbandono, ma adesso è giunto il colpo di scena.















Le parole di Mara Venier al Messaggero: "Quando l'ho detto ero convinta, lo pensavo davvero. Quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara". Dunque la zia Mara non lascia Domenica In e anche il prossimo anno, sarà lei a reggere il timone.























Il programma si protrarrà fino a giugno 2021. Più che un premio si è trattata di una scelta di palinsesto. Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta le aveva offerto anche la conduzione di un paio di prime serate, ma la conduttrice ha rifiutato perché ha spiegato che preferisce dedicarsi ad una mansione alla volta. Però Mara Venier sbarca in prima serata con Carlo Conti. Vediamo perché!

Sarà Mara Venier a condurre Lo Zecchino d’Oro insieme a Conti, l’edizione dello scorso novembre rimandata al 2021 a causa del covid. Non solo piccolo schermo per la Venier: sta lavorando a un libro che dedicherà alla madre, tematica affrontata l’Alzheimer. Con la speranza che possa venir utile a chi vive con familiari malati. Si intitola Mamma ti ricordi di Me?.

