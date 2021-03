Tra poco una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Giovedì 25 marzo Ilary Blasi tornerà in studio insieme al suo trio di opinionisti d’eccezione, ovvero Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, e di sicuro non mancheranno sorprese. Intanto conosceremo il nome del prossimo naufrago eliminato, dunque il verdetto del televoto che vede scontrarsi Brando Giorgi e Francesca Lodo.

In ogni caso, il concorrente eliminato ha la possibilità di restare in gioco approdando su Parasite Island, attualmente abitata da Fariba e Ubaldo. I naufraghi, però, non sanno nulla dell’esistenza di quest’isola, anche se nel corso della diretta di lunedì sia Ilary che Tommaso hanno rischiato di spoilerarla. Finora i due naufraghi eliminati non hanno accettato di proseguire la loro avventura. Il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar hanno preferito tornare a casa. (Continua a leggere dopo la foto)















Presto, dunque, li vedremo in studio. E c’è grande attesa su come il modello dagli occhi di ghiaccio affronterà Tommaso e Elettra, che ha duramente attaccato dopo la sua uscita di scena dal reality. Ancora: giovedì sera non mancheranno le nuove prove ricompensa, quelle per l’immunità e ovviamente le temutissime nomination. Ma non solo: ci sarà un ingresso tanto atteso in Palapa, come anticipa il sito Tv Blog. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul sito si legge che proprio stasera sbarcherà sull’Isola Andrea Cerioli, uno dei volti più amati della trasmissione Uomini e Donne. Nello studio di Maria De Filippi, Andrea ha conosciuto e scelto Arianna Cirrincione, con la quale vive una meravigliosa storia d’amore. Dopo essere sbarcato in Honduras come riserva qualche settimana fa e parcheggiato in un resort, come svelato da Chi, Andrea è pronto a entrare in gioco. (Continua a leggere dopo le foto)











Tv Blog anticipa anche che lo sbarco di Cerioli avverrà in modo particolare. A quanto pare le due squadre, i Burinos e i Rafinados, se lo contenderanno come “premio” durante uno dei giochi che verranno presentati in questa nuova puntata dell’Isola dei famosi 2021. Chi vincerà quella gara acquisirà nel proprio team l’Andrea Cerioli. Insomma, una gran bella sorpresa per i naufraghi, che non si aspettano un nuovo arrivato.

