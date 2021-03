“Basta, con te ho chiuso”. Uomini e Donne, il colpo di scena. L’addio improvviso e poi bacia l’altra

Ci siamo, oggi pomeriggio è il momento di una nuova puntata di Uomini e Donne. Come sempre, a partire dalle ore 14 e 45, la trasmissione di Maria De Filippi terrà compagnia al pubblico di Canale 5. Che, da ormai tantissimi anni, segue le vicende dei troni più famosi della tv. Anche quest’anno, come lo scorso anno, c’è il nuovo format che prevede l’unione di Trono Over e Trono Classico in un’unica super puntata.

Tutti potranno parlare e confrontarsi con tutti: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Come ricordiamo sempre, non esistono anticipazioni ufficiali giornaliere di Uomini e Donne, essendo le puntate registrate un bel po’ di giorni prima della messa in onda. Proviamo però a capire cosa potrebbe essere trasmesso oggi: una coppia sarebbe arrivata ai titoli di coda della loro conoscenza! (Continua a leggere dopo la foto)















Infatti, dopo l’addio definitivo di Maurizio a Gemma Galgani, la coppia protagonista della puntata di oggi dovrebbe essere quella di Maria Tona ed Alessandro. Come sappiamo, il cavaliere sta conoscendo Maria ma anche Federica, con la quale è scattato anche un bacio. La gelosia di Maria darà vita a un confronto che non avrà lieto fine. (Continua a leggere dopo la foto)























L’uomo oggi deciderà di chiudere definitivamente la frequentazione con lei e proseguire soltanto con Federica! Con ogni probabilità ci sarà anche la parentesi dedicata al Trono Classico e, in particolare, l’attenzione dovrebbe ricadere sui percorsi di Giacomo e Samantha. Quest’ultima, dopo l’interruzione della conoscenza con Gero, che ha deciso di lasciare il programma, tornerà a confrontarsi con Roberto. (Continua a leggere dopo la foto)



Il confronto tra i due sarà accesso come sempre. Giacomo, invece, è uscito con una nuova corteggiatrice, Olga, con cui ha trovato subito feeling e sintonia. Insomma, a quanto pare ci aspetta una puntata ricca di emozioni e colpi di scena tutti da vivere. Appuntamento alle ore 14 e 45, su Canale 5.

