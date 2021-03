Lutto a Uomini e Donne, morto ex cavaliere del Trono over: l’annuncio della moglie

Dolore e sconforto a Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi, che ha abituato il suo pubblico a trascorrere pomeriggi sui temi del corteggiamento e delle storie d’amore, sta vivendo ore drammatiche. Se ne è andato a soli 46 anni l’ex cavaliere del Trono Over Fabio Donato. La brutta notizia ha colpito tutti di sorpresa ed erano in molti ad aver apprezzato la dolcezza e la gentilezza di Fabio.

L'ex protagonista del dating show di Canale 5 aveva avuto una storia con Lisa Leporati e con lei aveva abbandonato lo studio di UeD mano nella mano come nelle più romantiche delle relazioni. Dopo aver salutato il pubblico Fabio era arrivato a fare una proposta di matrimonio a Lisa, segno che tra i due c'erano una complicità e un legame fortissimi. Tanto da provocare, forse, l'invidia di qualcuno.















Dopo l'addio al programma tv Fabio Donato e Lisa Leporati hanno fatto perdere le loro tracce, mantenendo il massimo riserbo anche sui propri profili social. Che infatti sono privati. Nelle ultime ore, tuttavia, è stata proprio Lisa a dare tramite Instagram la triste notizia con un post significativo: "Ti ricorderò sempre così", frase seguita da un cuoricino che mai come in questa occasione sarà pesato moltissimo alla donna.















Di Fabio Donato e Lisa Leporati resta una foto dalla quale traspare tutto l'amore tra i due. E poi i messaggi di cordoglio dei familiari dai quali si comprende cosa è avvenuto: "Dopo un breve periodo, segnato da un male che non perdona, è mancato all'affetto dei suoi cari". Così la mamma, Salvatorica, il papà Carlo e gli amici più stretti hanno voluto salutare l'ex cavaliere di Uomini e Donne.









Fabio Donato, geometra di Ponderano, era stato ricoverato all’ospedale degli Infermi di Biella per l’aggravarsi della malattia. Purtroppo alle ore 9 di mercoledì 24 marzo “è volato in cielo” fa sapere chi gli è stato vicino fino all’ultimo. “Lisa Leporati – aveva scritto Fabio dopo aver iniziato la relazione con la sua amata – merita il meglio e io sono nella sua vita per regalarle un amore vero, unico e indissolubile”. Solo un tremendo male è riuscito a strappare questa promessa.

