“Che è stato?!”. I soliti ignoti, un’esplosione nello studio fa sobbalzare Amadeus. Paura tra i concorrenti

Ai soliti Ignoti, il programma di Rai 1 condotto ormai da tantissimo tempo da Amadeus che va in onda dopo il Tg 1 e prima della programmazione della serata della rete ammiraglia Rai, come ospite c’era il giornalista del Tg1 Alessio Zucchini. Come è solito in queste ultime sere a giocare e provare a portare a casa un po’ di soldini un personaggio famoso. Ieri sera alla sfida contro le identità c’era il giornalista che ha giocato per destinare la sua possibile vincita alla Fondazione Italiana per l’Autismo. La partita del giornalista inizia subito con il piede giusto.

Zucchini indovina l’identità del primo concorrente e porta a casa 4 mila euro. Si va avanti e ne perde un bel po’ però, ben 100 mila euro. Ma non si scoraggia e prosegue, ci sono ancora altri ignoti da svelare. Poi però in studio accade l’impensabile e Amadeus si spaventa. Nel corso della partita di ieri sera de I Soliti Ignoti il detective Alessio Zucchini ha portato avanti la sua indagine tra gli ignoti ma ad un certo punto in studio è successo qualcosa di strano. (Continua a leggere dopo la foto)















Un segno che per lui è stato premonitore ma che ha spaventato molto Amadeus. Davanti al giornalista c’è l’ignoto numero 6 che dopo la richiesta di indizio spiega: “I nodi non devono cedere”. Una frase che mette in confusione Zucchini che è indeciso se il concorrente noleggia barche a vela o si occupa di balloon artist in quanto tra gli indizi l’ignoto ha parlato anche di “viso al sole”. (Continua a leggere dopo la foto)























Mentre cerca di prendere la sua decisione, orientata verso la barca a vela, in studio esplode un palloncino che si trova accanto ad Amadeus. Lui si spaventa, sussulta ed esclama: “Oh madonna, io ho una certa…”. Alessio Zucchini prende l’esplosione del palloncino come un segno premonitore e cambia idea. (Continua a leggere dopo la foto)



“Lo voglio prendere come un segno, è lui che si occupa di balloon art” spiega dando la sua risposta. Sembra incredibile ma il giornalista ha indovinato l’identità. Amadeus è quasi incredulo: “Non ci credo, è incredibile”. E così Zucchini va avanti e riesce a vincere per solidarietà ben 52 mila euro. E stasera ancora un’altra sfida.

Ti potrebbe anche interessare: “Non riusciamo a crederci”. Lutto nel calcio, il giovane calciatore italiano morto in un terribile incidente