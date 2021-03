“È un parac***”. Maurizio Costanzo show, Tommaso Zorzi attaccato dall’altra ospite. La reazione dell’opinionista

Una grande prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show. Tanti gli ospiti intervistati da Maurizio Costanzo, tra i quali anche Tommaso Zorzi. In questa occasione il giornalista ha chiesto a quest’ultimo di parlare del suo rapporto con Francesco Oppini dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. E a quel punto Tommaso Zorzi ospite al Maurizio Costanzo Show non ha fatto mistero di aver provato un forte sentimento nei suoi confronti, aggiungendo di provare una sana invidia per la sua fidanzata.

“Non lo volevo nominare…Francesco è stato il mio grande amore…Mi sono dichiarato e ho messo da parte il mio orgoglio…Ammetto che provo una sana invidia per la sua fidanzata…”. Tommaso Zorzi ha poi spiegato di provare invidia per la fidanzata di Francesco Oppini perchè crede che abbia un uomo al suo fianco con la u maiuscola: “Questo è da dire…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Zorzi ospite ha poi dichiarato di sentire spesso e volentieri la mamma di Francesco Oppini, Alba Parietti. E su quest’ultima ha rivelato che gli ha dato tantissimi consigli per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: “Mi chiama 5-6 volte al giorno…C’è una forte sinergia tra di noi…Lei mi dà tanti consigli per muovermi al meglio in questo mondo…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Successivamente Tommaso Zorzi oggi al Maurizio Costanzo Show, il quale ha espresso la sua opinione su Fariba Tehrani, ha dichiarato che con Alba Parietti fanno anche tanto taglia e cuci sugli altri concorrenti del GF Vip: “Facciamo tanto gossip…”. (Continua a leggere dopo la foto)











Maurizio Costanzo ha poi dato la parola a Katia Ricciarelli, chiedendole di dare un’opinione su Tommaso Zorzi, il quale è stato spesso paragonato al suo ex marito Pippo Baudo. E Katia Ricciarelli ospite oggi al Maurizio Costanzo Show, con estrema schiettezza, ha rivelato quanto segue: “Ha una grande intelligenza…E’ un parac*lo…M’ispira tanta tenerezza…”.

Ti potrebbe anche interessare: “È nato!”. La famiglia reale cresce: a Buckingham Palace c’è un nuovo royal baby. Il nome è un omaggio all’amato bisnonno