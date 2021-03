Flavio Montrucchio, questa sì che è una notizia grandiosa per i tanti fan che da anni seguono la carriera dell’ex gieffino. Carriera che è a dir poco decollata in tv: oggi Flavio è un conduttore di grande successo, amatissimo dal pubblico. Sposato con Alessia Mancini, insieme formano una delle coppie più salde e belle del mondo dello spettacolo.

Uniti in matrimonio da ben 17 anni, hanno una grande intesa e nel 2008 sono diventati genitori di Mya, mentre nel 215 hanno avuto il secondogenito Orlando. Il loro amore, vissuto relativamente lontano dai riflettori, ha incuriosito molto i telespettatori dopo che sono sbarcati su Real Time alla guida di Junior Bake Off Italia. E la sfida della conduzione in coppia l’hanno vinta alla grande, mostrandosi molto affiatati, proprio come nella vita. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ci amiamo e ci rispettiamo a vicenda – ha confermato il conduttore classe 1975 in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi – Nessuno invade gli spazi dell’altro. Questo è il segreto della nostra longevità”. Ma Flavio è un asso anche da solo: lo ha dimostrato con Primo appuntamento, il programma in onda su Real Time che sta decisamente conquistando il pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)















La trasmissione è davvero seguitissima ma, come riportato dal sito Tv Blog, a quanto pare, è in arrivo una clamorosa novità che riguarda il programma e anche il padrone di casa. Dovrebbe infatti presto arrivare Primo appuntamento in crociera: è lì che i partecipanti si vedranno per il primo incontro. Confermato alla guida, nemmeno a dirlo, l’amatissimo Flavio Montrucchio. (Continua a leggere dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Montrucchio (@flaviomontrucchio)



Nel nuovo format le coppie avranno occasione di condividere esperienze per 7 giorni, al termine dei quali si troveranno di fronte alla fatidica scelta: continuare a frequentarsi o dirsi addio per sempre. Quando potremo vederlo in tv? Le riprese sarebbero cominciate lunedì 22 marzo, con la partenza della nave dal porto di Civitavecchia e dovrebbero durare una settimana per un totale di 6 o 8 episodi. La messa in onda sarebbe prevista tra maggio e giugno 2021, sempre su Realtime. Lui fa il misterioso su Instagram, ma ora che la notizia è uscita, i fan sono già pazzi di gioia.

“Forse ho trovato un fidanzato…”. Clamoroso Dayane Mello, non si parla d’altro dopo la conferma in diretta