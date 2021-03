Ospite di Alberto Matano a ‘La vita in diretta’, Anna Falchi si è lasciata andare a una serie di confessioni. La pandemia sta pesando sulla vita di tutti e il mondo dello spettacolo non è escluso. Anzi, è uno di quelli che sta pagando lo scotto più duro tra chiusure di cinema e teatri. Argomento del giorno i vaccini. E Anna Falchi ha voluto raccontare una cosa successa poco prima di andare in onda. “Andando a fare il tampone in farmacia ho visto il solito gabbiotto che c’è di fronte alla farmacia e ho chiesto se fossero in due fare il tampone. Mi hanno detto di no, pare che l’altra metà la stessero allestendo per fare i vaccini. Quindi questo nel prossimo futuro, secondo me è ipotizzabile che si stiano organizzando”.

Un barlumi di speranza mentre infuria la polemica sui ritardi nelle consegne del vaccino AstraZeneca chesi intrecciano con la vicenda relativa a 29 milioni di dosi rinvenute nei magazzini di un’azienda di Anagni, nel Lazio. “Da parte nostra, possiamo solo dire che AstraZeneca è molto lontana dal rispettare gli impegni previsti nel contratto” dato che dovrebbero consegnare 30 milioni di dosi nel primo trimestre e oggi “non sono affatto vicini a quella cifra”, dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa a Bruxellese riporta Adnkronos.

Continua dopo la foto















E per quanto riguarda i 29 milioni di dosi di vaccini AstraZeneca trovati nei magazzini della Catalent di Anagni, nel Frusinate, “sta alla compagnia” anglosvedese “chiarire quali intenzioni ha”, spiega.”Le decisioni concrete” sulle richieste di esportazione di vaccini anti Covid dall’Ue “verranno prese caso per caso”, aggiunge, rispondendo a chi gli chiede se la Commissione Europea, ora che il meccanismo di autorizzazione è stato rivisto, sarebbe pronta a bloccare l’export verso il Regno Unito di vaccini prodotti da Pfizer/BioNTech, azienda farmaceutica che consegna regolarmente in Ue, nel caso in cui Londra continuasse a non esportare dosi Oltremanica..

Continua dopo la foto















Sabato, la Commissione Europea ha chiesto al presidente del Consiglio di verificare alcuni lotti di vaccini presso lo stabilimento di produzione di Anagni. Il Presidente del Consiglio ha informato il ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha inviato un’ispezione, che si è tenuta tra sabato e domenica ad opera dei Carabinieri Nas. I lotti ispezionati sono risultati con destinazione Belgio. Tutti i lotti in uscita vengono controllati dai Nas. Continua dopo la foto











Nelle ultime 24 ore sono stati processati 363.767 tamponi, il tasso di positività è al 5,8%. Sono 3.588 i pazienti in terapia intensiva (+42 da ieri, con 300 ingressi nelle ultime 24 ore), mentre sale a 28.438 il numero delle persone ricoverate in area non critica. La regione che ha fatto registrare l’incremento più alto dei nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia con 4.282 positivi (alto anche il numero dei decessi, sono 110 da ieri), seguita da Piemonte (2.223), Campania (2.045) e Veneto (2.042).

Ti potrebbe interessare: Anna Falchi crolla in diretta: finisce in lacrime. “Non fatemi dire altro…”