Nella giornata di mercoledì 24 marzo è andata in onda una nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’. E per Barbara D’Urso è stato davvero duro proseguire la sua trasmissione senza emozionarsi. Stavolta l’episodio più significativo si è verificato nella prima parte del programma. Normalmente il caos o momenti di grande imbarazzo avvengono nella seconda parte, ma una delle storie raccontate in studio ha fatto commuovere la padrona di casa, la quale non è riuscita a non rimanere colpita.

Barbarella ha deciso di soffermarsi nuovamente sulla vicenda legata ai giovani originari dell’Emilia-Romagna, Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, che sono scomparsi nel nulla. Il timore è che i due ragazzi siano finiti in una setta e che abbiano avuto una fine nefasta. La conduttrice Mediaset ha voluto collegarsi con le famiglie dei ragazzi, che da Sassuolo hanno voluto dire la loro. Ma la commozione l’ha fatta da protagonista. Le frasi proferite in diretta sono state un pugno nello stomaco. (Continua dopo la foto)















In collegamento c’erano la signora Roberta, ovvero la mamma di Venturelli, e la nonna Maria. Barbara D’Urso ha dunque subito invitato la donna più anziana a fare un accorato appello: “Sono molto preoccupata, ho tanta paura”. Ma dopo questa frase è scoppiata in lacrime. Poi, dopo essersi data forza, ha aggiunto: “Alessandro ti stiamo aspettando, siamo stremati, scappa via. Dove sei finito? Sto aspettando che mi rispondi. Mi raccomando Alessandro, cerca di essere forte, scappa”. (Continua dopo la foto)















Poi è stata la volta della mamma di Alessandro Venturelli: “Non vorrei che qualche facile guadagno abbia offuscato la mente di mio figlio”. La signora era intervenuta anche qualche puntata fa: “Il giorno prima di sparire, mio figlio mi ha abbracciato forte. Ora ho capito che mi stava salutando. Temiamo siano nelle mani di una setta perché lui e Stefano sono stati fotografati in stazione a Milano vestiti uguali, come avessero una divisa. Mi disse che aveva paura di essere manipolato”. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore ci sono state buone notizie per Barbara D’Urso. Mediaset ha comunque voluto premiare gli sforzi di Barbara D’Urso che comunque con il suo Live si è sempre mantenuta intorno al 12% di share, cioè quello che l’azienda sostanzialmente si aspettava. Infatti è stato modificato il palinsesto della domenica. Barbara D’Urso con la sua Domenica Live andrà in onda dalle 15 alle 17 e con un secondo blocco dalle 18.45.

