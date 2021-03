“Ma non è possibile!”. Gemma Galgani, dopo la caduta a UeD la vera ‘mazzata’: torna in studio e non può crederci

Una puntata piena di colpi di scena quella di Uomini e Donne. A cominciare dalla caduta di Gemma Galgani mentre scendeva la passerella dello studio. La dama ha cercato di assecondare il ritmo della musica, si è distratta un attimo ed è andata a terra. Si è ferita alle gambe ed è dovuta andare nel backstage per fermare il sangue. In studio immediata la preoccupazione dei presenti e anche Tina Cipollari ha fatto uno sguardo particolare, proprio perché la caduta è stata immediata, senza preavviso.

L’ingresso di Gemma Galgani è stato accompagnato dalla canzone ‘L’Ape Maia’ ed era apparsa subito felice. Mai si sarebbe aspettata che qualche secondo dopo sarebbe finita al suolo. Ad avvicinarsi per prima a lei è stato un cameraman, che era proprio a ridosso della torinese. Maria De Filippi si è subito sincerata delle sue condizioni di salute, ma nonostante Gemma si sia alzata in modo molto veloce, c’è stato un problema che ha costretto la padrona di casa a interrompere per un attimo la puntata. (Continua dopo la foto)















Nel frattempo Maria De Filippi ha annunciato l’ingresso in studio di Maurizio Giaroni che ha raccontato gli sviluppi della frequentazione con Gemma. Maurizio ha raccontato di aver cenato insieme alla Galgani, con la quale c’è stato un momento di complicità e un bacio a stampo. Il racconto del cavaliere è stato accolto da diverse polemiche dal momento che il suo poco entusiasmo sembra far intendere che non sia un interesse reale. (Continua dopo la foto)















A questo punto Maurizio ha fatto sapere di voler andare via e lasciare lo studio. Questa decisione ha scatenato l’ira degli opinionisti e si sono chiesti come mai Maurizio avesse già pensato di andarsene se fino al giorno prima sedeva davanti a Gemma. Nel frattempo la dama torna in studio e rimane spiazzata dalla scelta del cavaliere. (Continua dopo la foto)









“La serata è stata bellissima, il tuo abbraccio è stato più importante di qualsiasi bacio. Mi hai messo un braccio intorno al collo, ci siamo tenuti la mano e ce la siamo accarezzata. Io sono stata serena, protetta”, ha ammesso la Galgani che è stata subito interrotta da Tina Cipollari, la quale ha invitato la dama a capire che il cavaliere non ha intenzioni di avere una storia d’amore con lei. La torinese ha portato anche un regalo per Maurizio Giaroni: uno scudo! Ma non è servito a nulla: Maurizio ha deciso e lascia Uomini e Donne.

Giovanna Abate, il grande annuncio: “Ve lo dico con tanta emozione”