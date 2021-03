“Mi manca la mia fidanzata come l’aria. Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perché è una donna che mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo”. Con queste parole Gilles Rocca ha risposto a Ilary Blasi che gli chiedeva in diretta, all’Isola dei Famosi 2021, se sentisse già la nostalgia della sua compagna.

"Non credevo di piangere, non credevo di essere romantico – ha poi aggiunto Gilles lasciando tutti di stucco -, non credevo che mi potesse mancare così tanto una persona e soprattutto la cosa che amo di più di Miriam è la sua forza. È un'attrice e una donna formidabile che dovrebbe avere molto più successo di quello che ha e la vita le ha portato molti dolori".















"Ho cercato di starle sempre vicino, in ogni momento della sua vita, e mi sono ripromesso di farlo per sempre. Mi sono tatuato la parola 'Respect' prima di partire: la rispetterò sempre", ha concluso Rocca che, è evidente, è innamorato come il primo giorno di Miriam Galanti. Tra loro c'è stato un colpo di fulmine: è scoccato nel gennaio del 2009 quando si sono conosciuti a un corso di recitazione. Dopo neppure 2 mesi, sono andati a vivere insieme e da allora si sono separati per la pandemia e ora l'Isola.















Miriam Galanti, mantovana classe 1989, è un volto noto per il pubblico: ha recitato nella fiction Don Matteo, mentre nel 2013 e nel 2018 ha interpretato un ruolo in Che Dio ci aiuti. È stata protagonista del film Scarlett di Luigi Boccia, nel 2014 ha vinto il premio di giovane promessa del cinema italiano al Festival del Cinema di Venezia grazie al ruolo nel cortometraggio Metamorfosi diretto proprio dal compagno.









Miriam si è fatta spazio anche a teatro con una serie di importanti spettacoli (l’ultimo a dicembre 2019, After The End, di Dennis Kelly) e si è cimentata anche nella conduzione, con il programma di Sky Arte Sei in un paese meraviglioso con Dario Vergassola. Ha avuto momenti difficili nella sua giovane vita: la sorella Lucrezia, è morta di leucemia quando aveva appena 7 anni, nel 1999 e nel 2016 l’attrice ha perso il papà Moreno, ex guardia giurata vittima di un infarto quando aveva 60 anni.

