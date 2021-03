È il personaggio del momento, sotto gli occhi di tutti nel bene e nel male. Per Tommaso Zorzi il 2021 sarà un anno da ricordare. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip e il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, a breve partirà un nuovo programma di cui sarà conduttore. Al momento, però, ci sono pochissimi spoiler su questo nuovo format online dell’Isola dei famosi di cui si occuperà. Si sa che è certamente dedicato al reality show ora in onda su Canale 5 e basato sulla sopravvivenza ma nient’altro.

Ma ci ha pensato lo stesso Tommaso Zorzi a dare informazioni in merito ai suoi fan seppur in modo involontario. L'influencer ha infatti pubblicato tra le sue Storie di Instagram delle immagini in compagnia di Andrea Zelletta, Francesco Oppini e le rispettive compagne, quindi Natalia Paragoni e Cristina Tomasini. E siccome molti hanno immediatamente posto l'accento sul fatto che non potessero incontrarsi a causa dell'emergenza sanitaria in corso, per chiarire subito la situazione Tommaso ha spiegato come la reunion fosse assolutamente motivata.















Ed è arrivato lo spoiler: si sono incontrati a casa di Francesco, insieme ad altri membri dello staff dell'Isola, per poter parlare di alcune vicende sul nuovo format. Ma non solo nei giorni scorsi è stato al centro della polemica con Akash Kumar che aveva deciso di pubblicare gli screenshot di una vecchia chat di messaggi con Tommaso Zorzi. Probabilmente risalgono a qualche giorno prima di partire per l'Isola.















Tommaso cerca un clima distensivo, chiedendo ad Akash di incontrarsi, invitandolo persino ad andare da lui. "Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te". Quello che è certo che forse l'Isola dei Famosi aveva proprio bisogno di lui.











La quindicesima edizione guidata da Ilary Blasi macina successi di pubblico da quando è iniziata. Il successo, quindi è tale da portare alla decisione di un prolungamento de L’Isola dei Famosi. Tommaso Zorzi ha fatto spoiler durante Sorrisi Live, intervistato sul profilo Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni: “Sarà una edizione abbastanza lunga, finirà il 2 giugno”.

