Live-Non è la d’Urso chiude la stagione anticipatamente. Il programma della domenica sera condotto da Barbara D’Urso non andrà più in onda. Il 28 marzo sarà l’ultima puntata della stagione e la conferma è arrivata direttamente da Mediaset che precisa che la chiusura non è permanente: “Come tutti i programmi che rappresentano un appuntamento per il pubblico, il talk serale riprenderà con le nuove edizioni”.

Al suo posto in questo finale di stagione Canale 5 manderà in onda da domenica 11 aprile le nuove puntate del gioco a premi condotto da Paolo Bonolis Avanti un altro di sera, che andrà avanti per dieci prime serate e le cui registrazioni sono partite nei giorni scorsi. L’impegno doppio è questa volta quello di Bonolis che avrà anche una finestra serale per il suo programma. (Continua dopo la foto)















Mediaset ha comunque voluto premiare gli sforzi di Barbara D’Urso che comunque con il suo Live si è sempre mantenuta intorno al 12% di share, cioè quello che l’azienda sostanzialmente si aspettava. Infatti è stato modificato il palinsesto della domenica. Barbara D’Urso con la sua Domenica Live andrà in onda dalle 15 alle 17 con un blocco interamente dedicato a politica e attualità, seguito da un secondo blocco che terminerà alle 18.45 dedicato, invece, a gossip e spettacolo. (Continua dopo la foto)















Insomma si prospetta un duello interessante in termini di ascolti tra Domenica In di Mara Venier e Domenica Live di Barbara D’Urso. Tra le due c’è una sana rivalità e una amicizia di fondo. Qualche settimana fa, dopo che Mara Venier è stata vittima di una terribile fake news sulla morte di sui marito, Barbara D’Urso ha mostrato solidarietà alla collega e ne ha approfittato per lanciare un invito alla padrona di casa di Domenica In. (Continua dopo la foto)









“Mara e io ci siamo scritte e mi ha detto di quanto è arrabbiata perché hanno scritto delle cose non vere su Nicola, il suo amatissimo marito”, ha detto Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Poi ha invitato la collega: “Cara Mara devi assolutamente venire a farti fare una d’Urso intervista qui da me, poi io vengo da te a farmi fare una Venier intervista, urgente, ma che meraviglia. Nicola un bacio grande ti hanno allungato la vita, lasciali stare”.

Fariba Tehrani sempre truccata all’Isola dei Famosi 2021: il suo ‘segreto’