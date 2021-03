“Ecco come vivo oggi”. Valentina Autiero, chi si rivede. Dopo UeD la sua vita è stravolta

Valentina Autiero è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne. Durante il dating show ha conosciuto Germano Avolio. La loro frequentazione è stata caratterizzata da alti e bassi. Sono usciti insieme, hanno provato a capire se la loro frequentazione potesse proseguire al di fuori di uno studio televisivo, ma le cose non sono andate per il verso giusto e si sono ripresentati in studio da separati.

“Dopo la nostra uscita è inizia una settimana infernale – ha detto Valentina Autiero -. Abbiamo discusso, lui non è venuto da me, e ho scoperto che ha risposto ad alcune ragazze”. Purtroppo la storia tra Valentina Autiero e Germano Avolio non è mai decollata. “L’ho visto una volta in un mese” ha rivelato Valentina a Uomini e Donne, “sono uscita da qui arrabbiata e per tutta la settimana abbiamo discusso. Avevo bisogno che lui facesse qualcosa, ma non l’ha fatto. Anche quando ci siamo visti non è andata bene”. Inoltre lei ha fatto una confessione intima: “In un momento intimo gli dico che forse mi stavo innamorando di lui dato che gli ho perdonato delle cose e lui mi ha detto che non provava le stesse cose per me”. Lei però è stata sincera: “Non mi è indifferente”. (Continua dopo la foto)















Adesso la dama vorrebbe tornare a Uomini e Donne. Le piacerebbe riprovarci. Lo ha detto in un’intervista a RTL102.5 News: “Un po’ mi manca. Dopo sei anni mi manca quel programma. Tornare lì? Certo, lo farei subito, solo se ci fosse uno dei corteggiatori che possa piacermi”. “Faccio un appello a Maria De Filippi, mi manca quell’atmosfera”, continua. In sei anni l’ex dama non è riuscita a trovare l’uomo giusto: un po’ come è accaduto a Gemma Galgani, che da quasi dieci anni è inchiodata su quella poltrona. (Continua dopo la foto)















Quella con il cavaliere Germano è stata una vera rottura clamorosa. “Ero presa da lui, ma sono uscita da sola. Lui non era pronto. Non era deciso ad uscire da quel programma. Poi per varie circostanze sono uscita dal programma e quando è finito tutto ci siamo visti solo una volta”, svela la Autiero. “Avevano messo in dubbio che ero stata una privilegiata, cosa falsissima. E allora sono andata via di mia spontanea volontà”. (Continua dopo la foto)









Infine nella stessa intervista ha anche raccontato cosa fa adesso dopo la lunga esperienza televisiva. Valentina Autiero è tornata alla vita di sempre. “Lavoro in uno studio dentistico, torno a casa e poi finisce la mia giornata”, puntualizza durante il suo collegamento.

Leonardo ha 88 anni e 13 lauree, è il secondo uomo più laureato d’Italia: “E non è finita qui…”