Momento decisamente no per Gemma Galgani. La storica dama di ‘Uomini e Donne’ è stata suo malgrado protagonista di una brutta caduta durante il dating show di Maria De Filippi. La donna era intenta a scendere le scale del programma di Canale 5, quando improvvisamente è inciampata ed è precipitata a terra. In studio immediata la preoccupazione dei presenti e anche Tina Cipollari ha fatto uno sguardo particolare, proprio perché la caduta è stata immediata, senza preavviso.

Il suo ingresso è stato accompagnato dalla canzone ‘L’Ape Maia’ ed era apparsa subito felice. Mai si sarebbe aspettata che qualche secondo dopo sarebbe finita al suolo. Ad avvicinarsi per prima a lei è stato un cameraman, che era proprio a ridosso della torinese. Maria De Filippi si è subito sincerata delle sue condizioni di salute, ma nonostante Gemma si sia alzata in modo molto veloce, c’è stato un problema che ha costretto la padrona di casa a interrompere per un attimo la puntata. (Continua dopo la foto)















Gemma Galgani è caduta con entrambe le ginocchia per terra e la Cipollari si è messa le mani in fronte, esclamando: “Oddio”. La dama non ha perso il sorriso ed ha commentato: “Volevo fare l’Ape Maia”. Ha deciso di sedersi sulla sedia e di iniziare dunque il suo appuntamento. Ha anche aggiunto: “Io sono abituata a cadere”. La De Filippi si è però accorta che le sue gambe stavano sanguinando e dunque ha immediatamente sospeso lo spettacolo e invitato Gemma a curarsi a dovere. (Continua dopo la foto)















Per pulirsi il sangue Gemma Galgani è andata nel backstage e fortunatamente per lei non ci sono comunque state conseguenze serie. Dopo essersi messa alle spalle questo inconveniente, la protagonista del Trono Over ha avuto un’altra batosta, infatti dopo l’incidente è stata rifiutata ufficialmente dal cavaliere Maurizio, con il quale aveva iniziato una conoscenza approfondita. L’uomo ha abbandonato la trasmissione e per lei si è conclusa così una giornata assolutamente da dimenticare. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

A proposito di Gemma Galgani, qualche giorno fa aveva parlato di lei l’ex fiamma Nicola Vivarelli: “Per il mio modesto parere, gli uomini che si sono presentati non avevano le caratteristiche dell’uomo che Gemma cerca, e di cui ha bisogno. Ritengo che lei sia talmente innamorata dell’amore che, a volte, non percepisce subito le intenzioni reali di coloro che si presentano”. Parole comunque non sicuramente aggressive nei suoi confronti.

Alessia Marcuzzi senza veli e piovono insulti. Gli amici vip, invece, sono tutti con lei