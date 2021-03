“Stop”. Maurizio Crozza, per lui una brutta notizia. Una decisione obbligata

Maurizio Crozza conduce su NOVE Fratelli di Crozza, lo show in cui sono centrali le imitazioni e i personaggi reinterpretati dal noto attore comico. Il programma è alla quinta edizione e il pubblico negli anni ha apprezzato lo sforzo di Crozza e lo ha premiato sempre con ascolti confortanti. Gli sketch, cifra stilistica del conduttore, vertono sulle imitazioni di alcuni tra i personaggi più noti e influenti della sfera politica e sociale italiana.

Spesso Maurizio Crozza si cimenta nelle imitazioni di Vittorio Feltri, di Briatore, del governatore della Campania De Luca, del governatore della Lombardia Fontana e dell’ex assessore Gallera. Adesso al programma è stato imposto uno stop, una fermata imprevista dovuta alla pandemia da Covid 19. (Continua dopo la foto)















Infatti la puntata di venerdì 26 marzo non andrà in onda, ITV Movie e Discovery Italia hanno deciso di sospendere Fratelli di Crozza in via precauzionale dopo avere accertato alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno dello staff. Lo show di Crozza non andrà in onda e al suo posto verrà trasmessa una replica. Fratelli di Crozza tornerà in diretta a partire dal 9 aprile, dopo la già prevista pausa pasquale. (Continua dopo la foto)















Già in un’altra occasione il programma era stato sospeso, esattamente un anno fa e sempre a causa del Covid. In quel caso saltò la puntata del 13 marzo. Al posto della puntata live prevista andò in onda una replica. “Una decisione presa in considerazione del particolare momento che stiamo vivendo” si leggeva in una nota. Insomma non è la prima volta che Crozza è costretto a fermarsi. Quanto sta succedendo a lui è capitato ad altri suoi colleghi che in momenti diversi hanno dovuto sospendere i loro programmi. In alcuni casi sono stati colpiti dal Covid proprio i presentatori, ma sono riusciti allo stesso a condurre in collegamento da casa. (Continua dopo la foto)









Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. A firmarlo, oltre al protagonista Maurizio Crozza, anche Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è affidata a Massimo Fusi, mentre la scenografia e la fotografia sono di Marco Calzavara e Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, quel gesto e lei finisce travolta dalle critiche: “Ma ancora lo fai?”