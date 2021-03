Di nuovo il pole position due big della televisione italiana: una domenica senza di loro non è da considerarsi tale. Due titani del piccolo schermo, Barbara d’Urso e Mara Venier, che tornano a sfidarsi, con Domenica Live che si allunga e andrà contro Domenica In, come nel 2018 prima del suo ridimensionamento.

Il programma domenicale di Canale 5 andrà in onda dalle 15 alle 17 con un blocco dedicato all'informazione e alla politica, mentre dalle 17 fino alle 18.45 spazio allo spettacolo, gossip e interviste. Una volta portato alla luce ciò, però, un cambiamento tutt'altro che gioioso per Barbara D'Urso c'è eccome.















Accadrà proprio domenica 28 marzo 2021. Una data storica che segnerà la fine di Live-Non è la d'Urso. Il programma chiude i battenti in veste ufficiale, così come conferma anche Mediaset, che ha preferito terminare in anticipo la stagione del programma condotto da Barbara D'Urso. Ma approfondiamo meglio l'argomento, perche pare non essere finita qua la questione…

























Quella di Live-Non è la D'Urso parrebbe una chiusura temporanea e non definitiva, infatti la trasmissione dovrebbe essere confermata nella prossima stagione televisiva. Il contenitore, avviato nel 2019, andava in onda in infrasettimanale in prima serata su Canale 5. Ai tempi registrò anche il pieno di ascolti tv soprattutto per il caso Mark Caltagirone e Pamela Prati. Poi negli ultimi anni diverse polemiche hanno avvolto il programma e la sua conduttrice, come per esempio l'ospitata di Salvini che insieme alla D'Urso recitò l'Eterno Riposo in diretta.

I dati auditel non hanno assolutamente fatto fare bella figura a Barbara D’Urso nel corso dell’ultima edizione di Live-Non è la D’Urso. Mai andati oltre all’11-12% di share, nonostante i numeri di Barbara e da Mediaset che hanno riportato i picchi. Tutti i programmi televisivi raggiungono i picchi nel corso della loro messa in onda che possono sfiorare anche il 30% di share, come successo alla prima puntata del Serale di Amici 20. La cosa più difficile è mantenerli e invogliare il telespettatore a cambiare canale.

