Proprio durante l’ultima puntata dell’isola dei Famosi, andata in onda lunedì 22 marzo, Akash Kumar non ne è uscito proprio benissimo. Primo eliminato del reality, non ha certamente conquistato le simpatie dei più, oltre che quella di Ilary Blasi, che lo ha redarguito in diretta di fronte a tutta Italia. Poi Akash ha voluto fare anche di meglio, dichiarando guerra anche ai due opinionisti, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

"Alla signora Lamborghini, voglio dire che ho fatto più campagne Vogue io, che tu dischi su Spotify. Non avete vinto, ho vinto io. Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te". Delle parole taglienti, che hanno fatto urlare alla caduta di stile. Ora però qualcos'altro è accaduto…















Oltre ad aver parlato male di Elettra e Tommy, Akash Kumar si è detto pentito di aver fatto il reality. "Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi appartiene. Ho avuto le pa**e di dire la mia, sono uscito da re e ho vinto anche l'ultima gara". Ora però una dichiarazione da parte sua arriva puntuale, ed emerge tutta un'altra persona rispetto a quella vista finora…



























Akash Kumar torna sui suoi passi e dichiara: "Se ho offeso l'intera Italia chiedo scusa". Il modello appena eliminato dall'Isola dei Famosi, nelle ultime ore é stato al centro dell'attenzione a causa di alcune taglienti parole schiaffate nei confronti degli opinionisti dell'Isola, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Dopo averli criticati, Akash Kumar ha deciso di tornare sui suoi passi: "So che ragazzo sono, so che mentalità ed educazione ho, se ho offeso qualcuno chiedo scusa. Se ho offeso l'intera Italia e mi sono fatto vedere per ciò che non sono chiedo scusa…ma a volte quello che viene montato e fatto vedere non é la realtà".

Nelle sue storie Instagram, ha voluto difendersi dalle critiche ricevute dichiarando: “Non sono né arrogante né una persona che vuole far vedere ciò che non é, vi sono delle dinamiche che non sono ciò che sembrano, ma forse il mio aspetto estetico non aiuta(…)Va bene così comunque, ho sempre sorriso, sono tranquillo, sereno e vado per la mia, perché ho un mondo che mi aspetta“.

