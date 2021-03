“Mi dispiace tanto ragazzi”. I soliti ignori, la delusione dell’ospite. Ma Amadeus reagisce così

Valerio Lundini ospite di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti di oggi, martedì 23 marzo 2021: come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno preceduto negli ultimi mesi, Valerio Lundini a Soliti Ignoti-Il ritorno ha giocato come concorrente per donare, in caso di vittoria, una somma di denaro in beneficenza. Tuttavia la sua partecipazione, nonostante sia stata molto divertente, non è finita bene: avendo abbinato erroneamente il parente misterioso ad uno degli ignoti, non ha vinto i 16.800€ in palio. Il parente misterioso era infatti il figlio dell’ignota numero 4 e non della numero 2, come da lui pensato.

Visibilmente deluso, Valerio Lundini a Soliti Ignoti ha commentato la mancata vittoria dicendo al padrone di casa Amadeus: "Mi dispiace". Nonostante la delusione, ha però strappato ancora un sorriso ai telespettatori di Soliti Ignoti-Il ritorno: nel momento in cui è apparsa nel maxischermo la foto del parente misterioso con la mamma, come suddetto l'ignota numero 4, ha affermato: "Se avessi visto prima la foto avrei dato la risposta esatta!". Sentendo ciò Amadeus, ovviamente, è scoppiato a ridere.















E prima che Amadeus (che ieri sera ha ricordato un collega scomparso) chiudesse la puntata di oggi di Soliti Ignoti, Valerio Lundini ha ribadito: "Mi dispiace. Scusate ragazzi". Sempre ai soliti ignori, Giovanni Vernia, solo qualche giorno prima era arrivato alla fase finale con un budget di 29.600 euro. Il "parente misterioso" è la sessantanovenne Bruna, mamma di uno dei concorrenti.

























Vernia sceglie come possibile accoppiamento l'ignoto numero otto. Restano, infatti, l'otto e la due. Dopo la scelta, parte il classico jingle con l'inquadratura split dei due ignoti e del parente misterioso. Ma al termine della musica, la signora Bruna non parla. Passano diversi secondi, ma la sessantanovenne resta impassibile.



Amadeus e Vernia sono senza parole. A quel punto, interviene il figlio che si “rivela”. L’ignoto otto si gira verso Bruna e la esorta: “Mamma dillo”. A quel punto, la signora conferma: “Sì è mio figlio”. Festa grande in studio, dopo gli attimi di incredulità. Nella prossima puntata, si torna a giocare per la solidarietà.

