Elisa Isoardi sta portando avanti la sua esperienza nel reality show ‘L’Isola dei Famosi 2021’. Dopo essere stata protagonista in televisione nelle vesti di conduttrice, adesso ha deciso dunque di immergersi in un’avventura totalmente nuova. Si sta parlando già tantissimo di lei, visto il suo atteggiamento abbastanza duro. Infatti, ha avuto un vero e proprio litigio con Brando Giorgi. La presentatrice è ormai considerata una vera e propria leader, che non vuole arretrare.

Nelle ultime ore si è parlato di Elisa Isoardi nella trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. E una delle ospiti del programma Mediaset non ci è andata affatto leggera con la naufraga che si trova attualmente in Honduras. Le parole sono state molto forti e chissà se saranno comunicate o meno da Ilary Blasi nella prossima puntata in diretta. Ma sono anche giunti altri commenti un po’ più dolci su di lei, creando quindi una spaccatura all’interno di ‘Pomeriggio Cinque’. (Continua dopo la foto)















Durante la puntata del 23 marzo l’ospite Roger Garth ha quindi attaccato Elisa Isoardi: “Lei è permalosa da morire, chi si loda si sbroda. Si è messa paura perché ha capito che Brando Giorgi è un vero leader. Posso dire che lei è un po’ troppo superba”. Poi però è arrivata una dichiarazione di verso completamente opposto. A difendere la donna ci ha pensato un’ex concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’, ovvero Giorgia Venturini, che ha parlato in maniera totalmente differente dell’ex di Salvini. (Continua dopo la foto)

















Giorgia Venturini ha quindi dichiarato da Barbara D’Urso: “Ha un grandissimo carattere, un carisma pazzesco, sa giocare, sa prendersi le responsabilità di quello che dice”. Durante l’ultima puntata Ilary Blasi ha detto: “Elisa, comandi tu o comanda la natura? Chi è il leader? Tu di leader te ne intendi”. Ovvio il riferimento a Matteo Salvini, che con Elisa Isoardi ha avuto una relazione. La naufraga non ha risposto alla provocazione, del resto è sempre stata riservata su questo argomento. (Continua dopo la foto)









Iva Zanicchi invece ha affermato sempre nell’ultimo appuntamento con il reality show: “Elisa, posso dire una cosa per farmi perdonare la ‘gallina’? Amore, struccata sei bellissima, ma veramente bella”. Infatti prima aveva detto: “Sarò lapidaria: in un pollaio non ci possono stare due galli, ma un gallo e una gallina”. La sua avventura è iniziata col botto ed Elisa Isoardi sembra ben determinata a lottare con tutte le sue forze.

“Il mio grande rimpianto”. Andrea Zelletta, la confessione arriva solo ora, a un mese dalla fine del GF Vip