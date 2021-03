Si è classificato quinto al GF Vip. Per lui si è trattato di una nuova importante esperienza tv dopo quella di Uomini e Donne. E adesso il modello e calciatore tarantino Andrea Zelletta continua a far parlare di sé. D’altronde, dopo essere stato tra i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini e trasmesso da Canale 5, ora è il momento di ‘raccogliere i frutti’ della notorietà.

Certo non è stato semplicissimo per lui stare nella casa più spiata d’Italia. Non lo è per nessuno. E qualche turbolenza l’ha provata anche nel rapporto con la fidanzata Natalia Paragoni. Con la quale peraltro ora va tutto a gonfie vele. Intervistato da “Il Giornale” Andrea ha raccontato diversi retroscena e momenti salienti della sua partecipazione al GF Vip quinta edizione. In particolare Zelletta ha spiegato quale sia stato il suo unico rimpianto. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato al giornalista che è molto contento e soddisfatto di quello che ha fatto durante il GF Vip. Ma c’è una cosa che non si perdona: “Tommaso ha fatto tantissimo, ma credo che negli ultimi due mesi e mezzo io sia riuscito a dare il meglio di me. Questo è il mio unico rimpianto”. Nelle prime fasi di ‘ambientamento’, infatti, Andrea Zelletta ha faticato ad esprimere la sua personalità. Tanto che è stato soprannominato dai suoi coinquilini ‘comodino’. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Questo nomignolo – ha spiegato Andrea Zelletta al Giornale – è nato dal fatto che all’inizio io non mi trovavo a mio agio nella Casa, facevo fatica e mi sentivo un po’ un pesce fuor d’acqua”. Ma, come si dice, non tutto il male viene per nuocere. Lo stesso ex tronista di UeD lo ammette apertamente: “Ad oggi, però, devo ringraziare quel nomignolo perché è stata la mia chiave di svolta”. (Continua a leggere dopo la foto)









E, come se non bastasse, Andrea Zelletta è riuscito a trasformare quella presa in giro, il soprannome di ‘comodino’, in un nickname da sfruttare. L’ex gieffino ha confidato che tra i suoi progetti futuri ce n’è uno che prevede proprio l’utilizzo di questo nomignolo affibiatogli dagli inquilini della Casa. Difficile al momento fare previsioni al riguardo. La nostra curiosità è tanta. E la vostra?

“Visto?! Lo fa di continuo”. Andrea Zelletta, quello strano gesto al GF Vip ha incuriosito tutti