Aidan Turner è un attore noto per aver vestito i panni del capitano Ross Poldark nel period drama Poldark e il vampiro John Mitchell nella serie britannica Being Human. Dal 2012 al 2014 ha interpretato il personaggio di Kíli nella trilogia de Lo Hobbit diretta da Peter Jackson.

Dopo il diploma lavora per un po’ di tempo come elettricista insieme a suo padre e nel 2001 si trasferisce a Dublino dove viene accettato ad un corso breve di recitazione (Acting for camera) promosso dalla Gaiety School of Acting. Per pagarsi gli studi lavora come barista in un noto night club della città e in poco tempo la recitazione diventa la sua passione. Aidan Turner si laurea nel 2004 e all’età di 21 anni inizia a calcare le scene teatrali delle principali città irlandesi. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel 2007 Aidan Turner appare come comparsa nella serie televisiva I Tudors, cui seguì il suo primo ruolo cinematografico in un thriller psicologico irlandese intitolato Alarm. L’anno seguente recita nel popolare medical drama irlandese The Clinic, interpretando il ruolo di Ruairì McGowan, ma il primo ruolo a renderlo famoso anche in Italia è quello del vampiro John Mitchell, protagonista delle prime tre stagioni della pluripremiata serie Being Human. (Continua a leggere dopo la foto)

















Con il secondo film della saga, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, Aidan Turner vince il premio come miglior attore esordiente agli Empire Awards 2014. Ha recitato in Shadowhunters – Città di ossa, Il segreto, L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot, Love Is Blind, Hattie, Dieci piccoli indiani, Poldark e Leonardo, la serie tv in onda su Rai Uno dal 23 marzo, prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television. (Continua a leggere dopo la foto)









Aidan Turner è appassionato di pittura e danza latino-americana. Dal 2009 al 2011 ha avuto una relazione con l’attrice Lenora Crichlow, poi con Sarah Greene e nel 2018 si è fidanzato con la collega Caitlin Fitzgerald. Aidan Turner è nato a Clondalkin, una località della contea di South Dublin, nella provincia di Leinster, il 19 giugno 1983. È alto 183 centimetri e pesa circa 70 chili.

