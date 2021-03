Momento da dimenticare per Adriana Volpe. Per la conduttrice ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è arrivata una pessima notizia. Purtroppo per lei le voci circolavano già da tempo e nelle ultime ore è arrivata un’altra indiscrezione molto forte che ovviamente non le farà piacere. Probabilmente non se l’aspettava nessuno, eppure i suoi impegni professionali non stanno andando come dovrebbero. Avrebbe voluto ottenere qualcosa in più, invece il pubblico non la sta accompagnando.

Nelle settimane scorse, grazie al suo intervento è stato prontamente soccorso Giovanni Ciacci. L'ospite si è sentito poco bene e deve ringraziare la Volpe se i paramedici sono intervenuti per soccorrerlo. Lo ha raccontato lo stesso Ciacci in un'intervista a 'Nuovo'. Il noto costumista era infatti impegnato in una conversazione telefonica con la conduttrice quando all'improvviso si è sentito male. Ma se questa è stata una notizia bellissima, quella circolata adesso è orrenda per la Volpe.















A riferire la news riguardante Adriana Volpe ci ha pensato 'TvBlog'. La sua trasmissione 'Ogni Mattina' sta avendo degli ascolti più che scarsi. I vertici dunque non sarebbero affatto contenti del rendimento della presentatrice di Tv8 e starebbero per correre ai ripari, affinché possano essere evitati altri danni economici. Secondo le ultime informazioni, il suo programma non avrà un seguito l'anno prossimo, ma già a partire da adesso sono in cantiere interventi molto decisi.

















Già nelle prossime settimane 'Ogni Mattina' non avrà la stessa durata di adesso. Finora la sua conclusione è stata sempre prevista intorno alle ore 14, invece si starebbe pensando ad un dimezzamento. Stando a 'TvBlog', il suo format durerà due ore in meno e il termine avverrà alle ore 12. Presumibilmente si attenderà dopo Pasqua, ma ormai la decisione sarebbe presa e non ci sarebbero spazi per ripensamenti. Il suo momento di gloria non è stato duraturo e per lei si prefigura un futuro poco roseo.









Il mese scorso l’ex marito Roberto Parli aveva rotto il silenzio su Adriana Volpe: “Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei. La gelosia non c’entra nulla. Abbiamo vissuto sempre in due città diverse e ci fidavamo l’uno dell’altra. Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione simile”. Aveva dunque smentito categoricamente le parole dell’ex coniuge.

