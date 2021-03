Momenti tesissimi nella scuola di ‘Amici’. Nel pomeriggio del 23 marzo è andato in scena un litigio clamoroso tra alcuni allievi del talent show di Maria De Filippi. Sabato scorso c’è stata la prima puntata del serale con le eliminazioni di Gaia ed Ibla. Tantissimi anche gli scontri tra i professori, con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che si sono scagliati contro Arisa e Lorella Cuccarini. Stavolta è nella casetta che è accaduto di tutto e le parole che sono volate sono state durissime.

Nelle ultime ore Serena Marchese non ha proprio retto ed è scoppiata a piangere. Ormai non riesce più a sopportare ciò che sta succedendo e si sente derisa dalla compagine capitanata da Arisa e dalla Cuccarini. Non è riuscita inizialmente a dare spiegazioni a Maria e hanno cominciato a parlare Enula, Leonardo e Sangiovanni. I tre ragazzi hanno illustrato la situazione e ad intervenire è stata Rosa Di Grazia: “Perfetto, mo si è aperto il discorso. Io qua infatti avevo intenzione di arrivare”. (Continua dopo la foto)















La tensione si è alzata soprattutto tra Leonardo e Rosa, infatti il cantante ha precisato che è la Celentano a dare vita ai guanti di sfida e quindi Rosa non dovrebbe prendersela con Serena. Quando lui ha chiesto di abbassare i toni, Rosa ha reagito: “L’attore vallo a fare da un’altra parte”. Serena ha poi aggiunto: “Quando si parla di queste cose non ho lo stesso atteggiamento che hai tu o Martina. Io mi sento tipo attaccata. Con questi atteggiamenti io non produco bene, sto male e scoppio”. (Continua dopo la foto)

















Rosa ha quindi fatto riferimento al vittimismo e ha esclamato: “Mo mi sono rotta”. E poi ha continuato: “Ma quanto siete falsi, che schifo. Il vittimismo. Siete tutti un branco di falsi, para..i, finti. Un minimo le farei passare, un minimo. Siamo tutti bravi a piangere e a fare le vittime. Poi tutti avvocati difensori, ma campate”. Non è finita qui perché poi anche la stessa ballerina ha iniziato a piangere, visto che aveva subito moltissimo quella situazione. E poi è avvenuto un confronto. (Continua dopo la foto)









Tornando a oggi gli allievi di ‘Amici’ di Arisa e Lorella si sono radunati in camera per pensare a dei guanti di sfida da lanciare. Quindi hanno pensato di puntare sulle doti canore di Raffaele e sull’energia che Ibla mette sui brani. Potrebbero essere loro quindi i protagonisti dei primi ipotetici guanti di sfida della squadra. Arisa e Lorella non si sono ancora pronunciate, ma i loro allievi hanno forse esagerato.

