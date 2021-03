Puntata ricca di emozioni quella di Uomini e Donne del 23 marzo. Era nell’aria che si stesse per formare una coppia del trono over. E così è stato: nonostante i due si frequentassero solo da qualche mese la scelta ha spiazzato tutti non solo gli opinionisti, ma la stessa Maria De Filippi che non si aspettava questo epilogo, almeno per il momento. Stiamo parlando di Claudio e Sabina.

Ormai si sentono pronti a vivere la loro storia al di fuori dello studio televisivo e lontano dalle telecamere. Per questo motivo hanno compiuto la scelta con tanto di petali rossi che cadono dall’alto e con un pizzico di commozione da parte di Maria Tona, amica della dama dai tempi in cui fecero squadra contro Gemma quando tutte e tre corteggiavano Biagio. (Continua dopo la foto)















Sabina è rimasta folgorata dal nuovo arrivato Claudio. I due romani hanno iniziato ad uscire regolarmente insieme e inizialmente le cose sembravano andare per il vero giusto. Poi qualcosa si è inceppato: il cavaliere del Trono Over ha negato di essere innamorato di Sabina. La dama, decisamente più coinvolta, ha preso le distanze per non rimanere ferita e a nulla sono servite le scuse di Claudio. Nel frattempo l’attrazione del cavaliere è diventata sempre più palese fino a quando la coppia non ha ripreso a frequentarsi. (Continua dopo la foto)

















Quindi si è arrivati alla puntata in cui i due hanno fatto la scelta. “Se devo uscire lo faccio con lei”, così Claudio ha annunciato di lasciare il programma ma in compagnia di Sabina. Claudio, infatti, pronto ad avviare una nuova attività lavorativa per questo motivo non ha più tempo da investire nel programma. È stata questa la ragione che ha spinto il cavaliere a proporre a Sabina di andare via insieme e di iniziare a frequentarsi lontano dalle telecamere. (Continua dopo la foto)









Stupore in studio e commozione da parte di Maria Tona, grande amica di Sabina. Maria ha anche avuto modo di scontrarsi poco dopo con Alessandro che ha annunciato di voler uscire con Federica. Maria ha pertanto messo in discussione l’interesse del cavaliere. Anche gli opinionisti temono che il cavaliere stia frequentando la Tona solamente per approfittare del suo lavoro e sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica al naso.

