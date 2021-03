Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno lasciato da 3 settimane lo studio di Uomini e Donne. La loro storia è stato un continuo tira e molla, con una lunga parentesi di Riccardo Guarnieri impegnato con Ida Platano, con la quale era a un passo da matrimonio. Poi l’inaspettato addio, il ritorno nel dating show di Maria De Filippi e la nuova ‘conoscenza’ con Roberta Di Padua.

"Non lo ammettevo, ma già ero innamorata di lei", aveva detto cavaliere del trono over dichiarandosi alla dama. "È inutile stare qui – aveva continuato Riccardo – è giusto vivercela fuori". La coppia sta progettando insieme il suo futuro. Riccardo non ha mai nascosto il sogno di diventare padre e lei non ha avuto riserve. "Credo che quando si ama la chiusura del cerchio sia avere un figlio; quindi sì, lo farei. So che Riccardo ha un grande desiderio di paternità e per egoismo non potrei mai negargli questa opportunità". Per quanto riguarda la convivenza, non ne hanno ancora mai parlato. Per ora cercheranno di viversi nei week-end.















Sulla questione era stata sentita anche Ida Platano, l'ex storica di Riccardo. La dama è stata intervistata in esclusiva dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Ida ha preferito parlare di un suo possibile ritorno nel parterre over del dating show di Canale 5: "Ho preso in considerazione più volte questa opzione, indipendentemente dalla presenza o meno di Riccardo. Sto facendo un lavoro importante su me stessa e, appena sarò pronta e carica, chi lo sa… Magari potrei anche tornare".

















Ma se Ida tira indietro la mano c'è qualcuno che la usa pesantemente. È il caso dell'ex corteggiatore Moreno Napoli che ha sparato a zero preoccupandosi di specificare che non ha nulla contro Riccardo e Roberta e, in secondo luogo, si tratta unicamente del suo pensiero. Parole che comunque faranno discutere parecchio.











Moreno Napoli non si è fermato, con una predizione sul futuro della coppia. Nel dettaglio ha dichiarato che molto probabilmente potremo rivedere Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri in Tv molto presto: “Non so se Temptation é l’obiettivo di quest’anno o dell’anno prossimo, ma li rivedremo in televisione, lo posso mettere per iscritto“.

