Raoul Bova non ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando senza dubbio di uno degli attori più amati, specialmente dal pubblico femminile, ma non solo. Romano, classe 1971, Raoul oltre alla recitazione è stato in passato un nuotatore e a 15 anni ha vinto il campionato giovanile italiano nei 100 metri dorso. Dopo aver abbandonato la carriera sportiva Bova ha esordito nel mondo dello spettacolo come aiutante nel programma “Scommettiamo che…”.

Il successo vero arriva però con il ruolo da protagonista nel film di Carlo Vanzina "Piccolo grande amore" del 1993. Da lì è un crescendo con una miriade di pellicole girate tra cui "Palermo Milano solo andata", "Alien vs Predator", "Viva l'Italia" e molti altri. Ha lavorato anche negli States con Sylvester Stallone e ha affiancato all'attività di attore anche quella di regista. Nel 2001 Raoul Bova è diventato papà di Francesco, nato dalla relazione con l'ex moglie Chiara Giordano. E proprio con il figlio l'attore è protagonista di un episodio de "Le Iene".















Tutti sanno che il rapporto tra Raoul Bova e suo figlio Francesco non è sempre stato sereno. La separazione dalla moglie Chiara Giordano, dalla quale ha avuto anche un altro figlio nel 2000, Alessandro Leon, non è stata semplice. Oggi Raoul ha una nuova lei al suo fianco, ovvero Rocío Muñoz Morales, con la quale ha due figlie, Luna e Alma. Negli ultimi tempi l'attore è riuscito a costruire col figlio Francesco un rapporto più tranquillo. Di certo, però, non si aspettava quello che proprio il suo secondogenito gli ha combinato.

















Nella puntata che va in onda martedì 23 marzo Raoul Bova è convinto di essere diventato nonno grazie alla nascita del figlio che Francesco ha avuto da una donna più grande di lui. Nel video postato su Instagram da Le Iene vediamo l'attore intento a tenere in braccio il pupo di appena un mese: "Raoul Bova pensava di conoscere la fidanzatina di Francesco, il figlio appena maggiorenne, invece si è ritrovato nonno di un bimbo di un mese e come nuora la pornostar".









Proprio così, Francesco presenta a papà Raoul Bova il frutto del suo amore con l’ex attrice hard conosciuta come Priscilla. E la sua reazione non è proprio comprensiva. Anzi. Francesco, in un ristorante nel pieno centro di Roma, prova titubante a presentare la sua ‘vera’ fidanzata: “Mi sono molto innamorato… è un pochino più grande di me”. In realtà Priscilla ha oltre 10 anni in più del diciannovenne. Poi quando Raoul Bova scopre di cosa si è occupata la nuora, beh, guardate per credere…

