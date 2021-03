‘L’Isola dei Famosi 2021’ sta vivendo già momenti di grandissima tensione. L’addio di Akash Kumar è stato tutt’altro che pacifico, infatti l’ex naufrago ha attaccato duramente gli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini e Ilary Blasi ha perso la pazienza durante la diretta, invitando in modo duro l’uomo a far rientro in Italia. Ma nelle ultime ore è uscita fuori una notizia molto positiva, che riguarda la possibilità dell’arrivo di una nuova concorrente che tanto ha fatto parlare di lei.

Recentemente ha preso parte al ‘Grande Fratello Vip’, dunque per lei si tratterebbe praticamente della seconda esperienza consecutiva in un reality show. Il suo approdo in Honduras farebbe molto scalpore e creerebbe delle dinamiche molto interessanti soprattutto con una protagonista. A riferire la notizia è stato Amedeo Venza, che difficilmente ha sbagliato quando si è sbilanciato. Il suo arrivo all’Isola dei Famosi 2021′ potrebbe davvero essere un vero e proprio colpaccio. (Continua dopo la foto)















Attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram ufficiale, Venza ha quindi annunciato che potremmo vedere all’opera Selvaggia Roma. Ebbene sì, l’ex vippona sarebbe decisa a prendere parte ad una nuova avventura professionale, nella speranza di ottenere un risultato migliore. L’influencer ha affermato: “L’indiscrezione è arrivata attraverso persone a lei vicine”. Poi l’ex di ‘Uomini e Donne’ ha voluto aggiungere una sua considerazione e ha anche riferito ulteriori dettagli. (Continua dopo la foto)

















Ha poi scritto: “Sull’Isola potrebbe sbarcare Selvaggia Roma? Sarà contenta la Michelazzo”. Con quest’ultima infatti non correrebbe buon sangue e dunque non sarebbero esclusi dei battibecchi o dei litigi in Honduras. Prima di concludere l’argomento, Amedeo Venza ha comunque precisato sull’ex gieffina: “Al momento nessuna smentita né conferma da parte di lei”. Selvaggia resta in rigoroso silenzio, ma presumibilmente nelle prossime ore uscirà allo scoperto per dire la sua. (Continua dopo la foto)









A proposito di ‘Isola dei Famosi 2021’, su Cosmopolitan si parla di un compenso da 50mila euro a serata per Ilary Blasi, che moltiplicato per le 18 puntate del reality fa un totale che si avvicina al milione di euro. “Cifre decisamente da capogiro queste – si legge – soprattutto se paragonate all’ultima avventura della moglie di Totti all’interno di un reality la quale, per la conduzione del Grande Fratello Vip guadagnava “solo” 25 mila euro a puntata”.

