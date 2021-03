“Ma quanti soldi!”. Isola dei Famosi, svelati i cachet di Ilary Blasi e opinionisti: cifre proprio da ‘rafinados’

Prosegue il successo dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi. Il programma piace e il pubblico pare apprezzare la formula scelta da Mediaset. Grazie alla conduzione frizzante di Ilary Blasi e alle battute taglienti degli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, non ci si annoia mai. Poi ci pensano i vari naufraghi con le loro prese di posizione a rendere l’atmosfera sempre elettrica.

L'ultima in ordine di tempo è quella di Akash Kumar dopo essere stato eliminato al televoto. Come accade a tutti, anche a lui è stata offerta la possibilità di restare a Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Ma la scelta di Akash è stata netta: ha rifiutato anche questa opzione spiazzando tutti e facendo sbottare Ilary Blasi: ""Mi spiace aver dato spazio a te e averlo tolto a qualcun altro, che sicuramente lo avrebbe sfruttato meglio". La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha provato ancora una volta a convincerlo a restare, ma all'ennesimo rifiuto ha dichiarato: "Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia".















Insomma, dinamiche da reality e ogni volta che si progetta un programma simile, c'è sempre grande curiosità per capire quanto guadagnano i protagonisti di questa avventura. Ci ha pensato il magazine Cosmopolitan a svelare alcune cifre. E si tratta di grandi compensi, segno che la produzione non ha voluto badare a spese per la quindicesima edizione dell'Isola dei famosi.

















Su Cosmopolitan si parla di un compenso da 50mila euro a serata per Ilary Blasi, che moltiplicato per le 18 puntate del reality fa un totale che si avvicina al milione di euro. "Cifre decisamente da capogiro queste – si legge – soprattutto se paragonate all'ultima avventura della moglie di Totti all'interno di un reality la quale, per la conduzione del Grande Fratello Vip (che ha presentato dal 2016 al 2018), guadagnava "solo" (si fa per dire) 25 mila euro a puntata, per un totale di 650 mila euro. A tutto questo naturalmente bisogna anche aggiungere gli introiti provenienti dalle campagne pubblicitarie e gli spot televisivi che vedono protagonista la Blasi".









Su SuperGuidaTv si leggono i compensi degli opinionisti: Iva Zanicchi circa 20 mila euro, 25 mila euro circa per Elettra Lamborghini. Più alto il compenso di Tommaso Zorzi che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50mila euro. Si tratta sempre di rumor e non di cifre ufficiali. Il cachet scende a 30 mila euro per l’inviato Massimiliano Rosolino.

