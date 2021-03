Si toglie qualche sassolino dalla scarpa Giorgio Manetti e inizia da Gemma Galgani. Tra i due ex fidanzati la situazione è ormai tesa da mesi. A sferrare l’ultimo colpo qualche settimana fa è stata la dama torinese, ingarbugliata in una situazione che fa discutere parecchio con il cavaliere Maurizio. “Non capisco perché debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, non vede le cose lucidamente”, aveva detto Gemma.

“Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante! Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale”. Parole forti a cui Giorgio risponde a tono: “E’ sempre la stessa storia che si ripete stagione dopo stagione. Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. E’ sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora”. Continua dopo la foto















Poi aggiunge: “Dovrebbe essere più selettiva nelle relazioni e scegliere uomini diversi. Si ritrova a essere protagonista sempre delle solite dinamiche, per cui le persone si chiedono se per caso stia recitando un copione”. Ma il vero destinatario dell’ultima sfuriata di Giorgio Manetti, sparito dalla tv dopo l’esperienza di Uomini e Donne, non è Gemma. Piuttosto qualcun altro che lo avrebbe ostacolato. Continua dopo la foto

















Il bersaglio è Ilary Blasi, intervistato da Nuovo Tv ha svelato che la sua partecipazione all’Isola è stata bloccata. Il motivo? Secondo Giorgio hanno avuto troppa paura di vederlo vincere la competizione a mani basse, grazie al sostegno che avrebbe potuto dargli il pubblico. I “Mi chiedo chi siano e che cosa abbiano fatto nella loro vita per essere ritenuti famosi. Gli autori hanno dei criteri di scelta che non riesco a comprendere”. Continua dopo la foto











E ancora: “Non sarò nessuno, ma almeno posso contare su un gran numero di persone che continuano ad amarmi e a seguirmi”. Inutile dire che sui social è scoppiata la bufera anche perché Giorgio Manetti non si è fermato qui, dopo aver attaccato Ilary Blasi e L’Isola dei Famosi, ha confessato che Alfonso Signorini gli aveva chiesto di partecipare, ma aveva pensato di declinare l’invito. L’idea di rimanere rinchiuso in una casa per mesi è impensabile per lui, dal momento che ama viaggiare.

Ti potrebbe interessare: “Lo fanno insieme”. Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli, che notizia. Dopo UeD, la soffiata bomba