La terza puntata dell’Isola dei Famosi si è chiusa tra eliminazioni, nuove nomination e tante gaffe. Ilary Blasi, magnifica padrona di casa con un abito dorato dopo il rosso fiammante della settimana scorsa, ha fatto impazzire tutti. Momenti di tensione sono stati legati all’eliminazione di Akash Kumar, il modello che invece Elettra Lamborghini avrebbe voluto continuare a vedere all’opera. Nel dettaglio Akash, che non ha mai legato con il gruppo, ha avuto un botta e risposta in studio.

Akash ha infatti inaspettatamente rifiutato la proposta della conduttrice di rimanere a Parasite Island affermando di ritenenrsi soddisfatto del suo percorso. Una decisione che ha letteralmente spiazzato tutti i presenti in studio. “Il reality è un’opportunità immensa, se vuoi farti amare dal pubblico è questo quello che devi fare e se non la sfrutti secondo me fai una stupidaggine” ha dichiarato Tommaso Zorzi cercando di convincere il concorrente a restare in gioco. Continua dopo la foto















Akash, però, è irremovibile: “Ringrazio il sostegno di tutti, ma preferisco comunque lasciare. La mia Isola l’ho già vinta”. Le dichiarazioni di Akash, però, hanno fatto innervosire la Blasi, che ha sbottato in diretta contro il naufrago: “Mi spiace aver dato spazio a te e averlo tolto a qualcun altro, che sicuramente lo avrebbe sfruttato meglio”. Continua dopo la foto

















Una puntata che i telespettatori hanno dimostrato di apprezzare. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, lunedì 22 marzo 2021, la terza puntata ha registrato uno share del 19,76% pari a 3.427.000 telespettatori. Sette giorni fa la quindicesima edizione è partita con quasi il 22% di share e più di 3 milioni e mezzo di telespettatori, alla seconda puntata è calata raccogliendo 3.047.000 spettatori pari al 17,9% di share. Continua dopo la foto











Ma non è bastato a Ilary Blasi per avere ragione di Saverio Lamanna e del suo Màkari. La serie, basata sui racconti e romanzi di Gaetano Savatteri con Claudio ha ottenuto 6.389.000 telespettatori pari al 26,48% di share. Su Rai2 Uno, Nessuno, Cento Nino 1.113.000 (4,3%). Italia 1 Red 2 1.590.000 (6,5%). Rai3 Presa Diretta 1.122.000 (4,4%). Rete4 Quarta Repubblica 938.000 (4,5%). La7 Donnie Brasco 398.000 spettatori (1,7%). Tv8 4 Ristoranti 578.000 (2,2%). Nove The Rock ha raccolto 358.000 (1,6%).

