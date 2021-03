In questa edizione dell’Isola dei Famosi ci sono naufraghi super interessanti, dall’ex calciatore Gascoigne, a Drusilla Gucci, fino ad arrivare di là dai Burinos, con una simpaticissima Vera Gemma, figlia dell’attore Gemma. Quest’ultima è stata finora la più chiacchierata tra i naufraghi (a parte gli occhi chiari sì/no di Akash).

Una storia d’amore con un ragazzo più giovane di 28 anni, Vera Gemma è padrona della sua vita, una grandissima punk romana. Il suo animo ribelle, infatti, le sta dando già del filo da torcere. Sull’Isola dei Famosi ci sono privazioni a destra e a manca, ma Vera Gemma sembra tormentarsi solo per una e no, il cibo non c’entra… (Continua dopo le foto)















Vera Gemma lo ha confessato ai suoi compagni d’avventura, la sua voglia è proprio quella voglia ‘lì’. avete capito benissimo, anzi di più. L’attrice romana ha infatti detto ai suoi colleghi naufraghi: “Il rapporto intimo con un uomo mi inizia a mancare. Se voglio il tuo corpo? Esatto. Ora andiamo in quell’isola laggiù a fare come dire…”. Ma non è certo finita qua, state a sentire. (Continua dopo le foto)

























“Awed? Ripassa quando hai voglia di farlo in maniera pesante. Poi c’è Akash, che grida e sta in costume, con quegli occhioni blu. Non mi deve provocare perché poi faccio come gli spaghetti, come faceva Alberto Sordi. Ancora non ha provato il contatto con me. Questo ragazzo non è uscito con la sottoscritta, la dea delle milf che ti fa perdere la testa a suon di cibo e letto”. (Continua dopo le foto)

“Vorrei fare uno scambio, noi diamo Daniela Martani ai Rafinados e ci prendiamo Akash. Lui ha detto che vuole venire e allora che venga. Welcome baby boy. Akash? Nun t’abbassà quei pantaloni, che se vengo te faccio…”. Insomma, Vera Gemma è davvero scatenata, chissà cosa ne penserà il suo mini fidanzatino fuori dall’Isola dei Famosi!

