Elisa Isoardi si è subito imposta come grande protagonista all’Isola dei Famosi. L’ex conduttrice della Prova del cuoco sta affrontando il reality show di Ilary Blasi con un atteggiamento molto determinato e deciso. Ma non sono mancate le discussioni e gli episodi di forte tensione, per esempio, con Brando Giorgi e nel corso della terza puntata dell’Isola la conduttrice ha affrontato coi naufraghi proprio questo argomento.

Questioni di razionamento: l’attore ha notato che la divisione del riso non veniva eseguita in maniera uguale per tutti ma a occhio. Un’osservazione, questa fatta da Giorgi, che ha fatto calare il gelo nel gruppo che, evidentemente, non si erano posti questo tipo di problema fino a quel momento. Le maggiori perplessità ce le ha avute proprio Elisa Isoardi e non ha mancato di manifestarle in confessionale. (Continua a leggere dopo la foto)















Da qui le domande in diretta di Ilary Blasi, che ha poi fatto notare come la presentatrice piemontese abbia già vestito i panni di leader in Honduras. E non è mancata una battuta: “Elisa, comandi tu o comanda la natura? Chi è il leader? Tu di leader te ne intendi”. Ovvio il riferimento a Matteo Salvini, che con Elisa Isoardi ha avuto una relazione. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ma imbarazzo a parte la Isoardi, che non ha mai concesso gossip indiscreti, mantenendo sempre un certo tipo di atteggiamento riservato ai tempi della sua storia d’amore con Salvini, ha preferito non raccogliere la provocazione della padrona di casa. Ora che è una naufraga preferisce concentrarsi sulle dinamiche di gioco. E a proposito dei litigi con Giorgi, l’attore ha confessato: “Abbiamo avuto la possibilità di frequentarci pochissimo prima dell’Isola. Ho trovato un’Elisa diversa da come l’ho conosciuta prima”. (Continua a leggere dopo la foto)









“

L’ho trovata un po’ più aggressiva. Mi sono permesso solo di dare un parere”, ha concluso Giorgi. La replica della Isoardi non è tardata ad arrivare: per lei Brando è “entrato in modalità sbagliata”. L’ultima parola a Iva Zanicchi, opinionista del reality insieme a Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini: “Troppi galli in un pollaio non vanno bene. Meglio un gallo e una gallina”.

Elettra Lamborghini con un mini abito all’Isola dei Famosi 2021: di chi è e il prezzo