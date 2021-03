Puntata molto intensa quella del 22 marzo di ‘Pomeriggio Cinque’. La trasmissione di Barbara D’Urso ha dunque vissuto periodi molto particolari soprattutto nella seconda parte della stessa. Dopo la prima parte dedicata ai fatti sicuramente più seri riguardanti anche la cronaca, Carmelita è solita invitare alcuni ospiti per soffermarsi sul gossip e sulla televisione. Ma nonostante gli argomenti dovrebbero essere più leggeri, si sono vissuti momenti decisamente molto forti e commoventi.

Dopo il penultimo stacco della pubblicità una delle ospiti è scoppiata improvvisamente a piangere, gettando Barbara D’Urso nello sconforto. Ma la padrona di casa ha subito reagito e ha chiesto delucidazioni, non essendosi resa conto della situazione in un primissimo istante. Colei che era in studio è quindi scesa nei dettagli ed ha illustrato a Barbarella i motivi di questo improvviso disagio. Andiamo a vedere nei particolari cosa è accaduto davanti alle telecamere di ‘Pomeriggio 5’. (Continua dopo la foto)















Tra coloro che erano ospiti c’era Vera Miales, ovvero la fidanzata di Amedeo Goria. La donna è stata criticata aspramente da molti perché non ritengono veritieri i suoi sentimenti. E allora sono scese giù le lacrime. A quel punto Barbara D’Urso ha affermato: “Cosa sta succedendo? Che succede Vera? Ho pochi secondi…Perchè piangi? Che c’è?”. E la dolce metà dell’ex di Maria Teresa Ruta si è aperta in diretta, rivelando le motivazioni che l’hanno portata al crollo di natura emotiva. (Continua dopo la foto)

















Vera Miales ha quindi dichiarato: “Io sono la persona più buona di questo mondo…Ma quando le persone mi vengono addosso…Non riesco neppure a parlare”. E Amedeo Goria l’ha subito difesa: “Credo nella sua ottima fede…So che si è affezionata a me e di questo la ringrazio…Quello che lei prova per me lo provo anch’io”. E lei ha continuato, dicendo ancora: “Se recitassi sarei a Hollywood. Non sto recitando con lui e lui lo sa benissimo”. E la situazione è pian piano tornata alla normalità. (Continua dopo la foto)









Il 18 marzo scorso Barbara D’Urso, come tutti i colleghi, ha ricordato le vittime della pandemia mandando in onda un filmato realizzato da Mediaset. “Oggi 18 marzo, nella prima Giornata nazionale della memoria per le vittime da coronavirus, Mediaset inizia i programmi con un minuto di silenzio e lo facciamo anche noi”, ha spiegato la conduttrice. Con le mani giunte in segno di preghiera, Barbara D’Urso ha mandato in onda lo spot di Mediaset.

Gero lascia UeD ma la tronista Samantha Curcio non la prende bene: “Hai mentito!”