L’aveva preannunciato settimane fa e ora l’ha fatto: Gero Di Natale ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne. Non senza una lunga serie di tentennamenti, ma il cavaliere alla fine ha deciso tornare alla sua vita per tentare, da solo, di dimenticare la ex fidanzata alla quale sente di essere ancora profondamente legato. Era stata la ‘nuova’ tronista, Samantha Curcio, a provare a distoglierlo da quella decisione strappandogli la promessa di un’esterna.

Ma quell’esterna non c’è mai stata e Gero ha spiegato a Maria De Filippi, agli opinionisti e soprattutto a Samantha e a Lara, la dama che stava frequentando: “Ho avuto dei ripensamenti. Mi dispiace ma io non sono pronto per affrontare questo programma. Mi dispiace avervi fatto perdere tempo”. E ha lasciato lo studio. (Continua a leggere dopo la foto)















E Samantha, convinta invece che Gero provava interesse per lei: “Personalmente, non mi interessa dell’esterna perché ho fatto quello che mi sentivo di fare . C’era stato questo scambio di sguardi che mi avevi confermato. Non ho questo interesse tale da strapparmi i capelli o oppormi fisicamente alla tua uscita. Mi dispiace che tu non sia venuto a dirmelo in esterna”. Avrebbe voluto sapere la sua scelta in quell’esterna, e poi ha aggiunto: “Non credo che tu sia finto ma nell’altra puntata mi avevi detto cose diverse”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Gero si è scusato ma non ha cambiato idea: “Non riesco a mettermi in gioco per ora, non ce la faccio, sono fatto così. Adesso devo focalizzarmi su me stesso”. Poi ha preso la parola Lara, che ha svelato il disinteresse del cavaliere nei confronti di Samantha: “Gero mi ha detto che ci era uscito per cortesia. Che è una ragazza in gamba, molto carina ma che oltre a un’amicizia non ci poteva essere niente”, ha detto la dama indispettendo la tronista. (Continua a leggere dopo foto)











“Perché queste bugie, Gero? Mi hai detto tante cose”. E infine: “Cortesia e curiosità sono due cose diverse. Non voglio passare per la pazza visionaria che ha visto il feeling”. Poi l’intervento di Tina Cipollari che ha chiarito a Samantha di avere idealizzato qualcosa che non esisteva: “Molte volte vediamo quello che desideriamo. Non te lo volevo dire, ma sono convinta che Gero in quello sguardo non ci ha visto niente. Sei tu che hai idealizzato qualcosa che non è mai esistito”.

