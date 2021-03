Una frecciata inattesa e che ha del clamoroso ha avuto come vittima l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, Maria Teresa Ruta. Nonostante ormai sia tornata alla vita quotidiana, la conduttrice fa ancora parlare di sé e un volto noto della televisione ha deciso di punzecchiarla non poco. Non sappiamo come avrà reagito a queste insinuazioni e dichiarazioni, ma la mamma di Guenda Goria sicuramente non sarà rimasta felice davanti a queste parole a dir poco provocatorie.

Maria Teresa Ruta ha fatto molto discutere anche nella Casa più spiata d’Italia per alcune sue storie d’amore. Ha infatti tirato in ballo nomi importanti di personalità decisamente di spicco, che avrebbero quindi condiviso con lei alcuni momenti intimi. Ma non tutti ci hanno sempre creduto e questo ha causato numerose polemiche. Proprio su questo tema è stata messa nel mirino dal vip e presumibilmente la donna non vorrà restare in silenzio e subire queste frasi da passiva. (Continua dopo la foto)















Durante la diretta del programma ‘Detto Fatto’ di Bianca Guaccero, Jonathan Kashanian ha fatto la sua consueta ‘SuperClassifica Jon’ e si è soffermato appunto su Maria Teresa Ruta e i suoi presunti flirt amorosi con personaggi famosi come Alain Delon e il Principe Alberto di Monaco. Ed ecco però che in un certo senso l’opinionista Rai ha preso posizione, criticandola e non troppo indirettamente. L’ha infatti accusata di aver messo su la carriera proprio sfruttando questo. (Continua dopo la foto)

















Kashanian ha quindi affermato dinanzi alle telecamere di ‘Detto Fatto’: “Maria Teresa Ruta ha fondato una carriera sulle iniziali dei flirt. Quest’anno va di moda parlare di flirt”. Dunque, a quanto pare Jonathan non è certamente molto convinto di queste presunte storie amorose dell’ex di Amedeo Goria, la quale è finita nella bufera anche con l’artista Francesco Baccini. Quest’ultimo si era infatti recato al ‘GF Vip’ smentendo di aver avuto una relazione sentimentale con la presentatrice. (Continua dopo la foto)









Maria Teresa Ruta recentemente era tornata a parlare di Tommaso Zorzi: “Tommaso mi prendeva in giro. C’è da dire che io e lui rappresentiamo due mondi completamente diversi. Può fare quello che vuole. Io non l’ho rimosso dai miei contatti, ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone”. Dunque, amicizia ormai al capolinea.

“Ora basta, smettila”. Sonia Lorenzini sotto attacco per Rosalinda Cannavò: insulti e minacce dopo quello che è successo. E lei sbotta