Bianca Guaccero conduce con grande entusiasmo e con successo il suo programma ‘Detto Fatto’. Se dal punto di vista professionale si sa praticamente tutto di lei, la quale mette in campo sempre tanta simpatia, bravura e determinazione, sotto il profilo della vita privata c’è sempre stato un gran mistero. Risulta infatti single da diverso tempo e non è mai uscita ufficialmente allo scoperto con uno spasimante. Stavolta però una vera e propria bomba è stata sganciata in diretta televisiva.

Proprio nell’appuntamento del 22 marzo della sua trasmissione Rai, l’amico e collega Jonathan Kashanian ha voluto svelare un segreto clamoroso sulla padrona di casa. Il video nel quale l’ex ‘Grande Fratello’ annuncia questa incredibile novità è stato pubblicato anche sul canale ufficiale Instagram di ‘Detto Fatto’. Sono stati rivelati alcuni retroscena succulenti e se ne parlerà ancora per molto tempo. Anche perché è stato fornito un indizio sull’uomo che ha fatto scatenare tutti. (Continua dopo la foto)















Jonathan Kashanian ha tirato fuori un argomento tenuto nascosto per tantissimi mesi. Infatti, l’autore della ‘SuperClassifica Jon’ ha messo Bianca Guaccero spalle al muro, affermando davanti alle telecamere: “L’anno scorso mi ha detto ‘io sono stata baciata da un attore che era sconosciuto e ora è famosissimo’”. Dopo un momento di estremo imbarazzo, visto che mai si sarebbe aspettata un’affermazione simile da Jonathan, lei ha voluto anche aggiungere alcuni particolari importanti. (Continua dopo la foto)

















Bianca Guaccero ha quindi esclamato tra lo stupore sicuramente del pubblico: “Oggi è un attore famoso in tutto il mondo, allora non lo era, per me era solo un gran bonazzo. Vi dico solo che ha le mie stesse iniziali”. Ovviamente le iniziali sono B.G. e sui social network in tanti hanno cominciato a parlare di questo e stanno cercando disperatamente di tirar fuori dei nomi suggestivi. Chissà se lei però, visto il gran rumore scatenatosi online, non deciderà di rivelare tutto nelle prossime puntate. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

In tanti hanno commentato sotto il video di ‘Detto Fatto’. Ecco quali sono state le reazioni più significative: “Secondo me è Giulio Berruti”, “Siete fantastici”, “Ahahhaha, siete meravigliosi, vi amo”, “Troppe risate, siete fantastici”, “Ora siamo curiosi, vogliamo il nome”. E ancora: “Forse Gerard Butler o Giorgio Borghetti”. Ma per il momento non sono stati aggiunti dunque ulteriori dettagli e il mistero continua.

