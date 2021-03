L’ultima puntata di Amici ha regalato tante emozioni e… qualche scintilla. Da sempre le diverse interpretazioni, da parte di giudici e insegnanti, delle performance e degli stili adottati dagli allievi rappresenta uno dei punti di forze del programma. Opinioni diverse, spesso opposte, arricchiscono i punti di vista e consentono ai giovani talenti di crescere e assumere padronanza dei propri mezzi.

Talvolta, però, capita che le distanze tra le considerazioni dei protagonisti del programma di Maria De Filippi siano così lontane tra loro che ci scappa la discussione.

Esattamente quello che è capitato nel pomeriggio di sabato 20 marzo tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Parliamo della sfida che quest'ultima ha proposto a Rosa, ovvero una prova di can can, scelta per mettere in difficoltà la ballerina. Le cose, però, non sono andate proprio proprio come l'insegnante sperava.















Tornando a oggi gli allievi di Arisa e Lorella si sono radunati in camera per pensare a dei guanti di sfida da lanciare. Quindi hanno pensato di puntare sulle doti canore di Raffaele e sull'energia che Ibla mette sui brani. Potrebbero essere loro quindi i protagonisti dei primi ipotetici guanti di sfida della squadra. Arisa e Lorella non si sono ancora pronunciate, ma i loro allievi hanno forse esagerato, sia secondo gli altri allievi sia secondo i fan. Hanno infatti sfidato Enula e Deddy.

















Con la prima hanno pensato di metterla in difficoltà con Taki Taki, ma Enula ha reagito benissimo e sembrava pronta a mettersi in gioco. Tommaso e Serena accompagnerebbero Enula, Ibla invece si esibirebbe con Rosa e Martina. Con Deddy invece la situazione è diversa. Hanno deciso di mettere in risalto Raffaele contro Deddy con una canzone che necessita di un'estensione vocale non comune. Hanno infatti lanciato un guanto di sfida a Deddy su Listen di Beyoncé.











Naturalmente è una canzone non alla portata di Deddy, che ne è consapevole e quindi ha reagito non benissimo. La squadra inizialmente si è anche fatta una risata, poi hanno commentato. In casetta hanno fatto notare che i ragazzi vorrebbero metterlo volutamente in difficoltà.

