Dopo la vittoria al GF Vip, Tommaso Zorzi è lanciatissimo. Sui social, certo, dove è sempre più seguito ma anche in tv. È infatti opinionista in un altro reality di punta di casa Mediaset, l’Isola dei Famosi. Insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, che nel frattempo è finalmente risultata negativa al tampone del Covid, l’influencer milanese che ha trionfato al GF Vip di Alfonso Signorini affianca Ilary Blasi, padrona di casa di questa 15esima edizione dell’Isola che è da poco iniziata.

Ma non solo. A breve, infatti, partirà un nuovo programma di cui Tommaso Zorzi sarà conduttore. Al momento, però, ci sono pochissimi spoiler su questo nuovo format online dell'Isola dei famosi di cui si occuperà. Si sa che è certamente dedicato al reality show ora in onda su Canale 5 e basato sulla sopravvivenza ma nient'altro.















Ma ci ha pensato lo stesso Tommaso Zorzi a dare informazioni in merito ai suoi fan seppur in modo involontario. Nelle ultime ore l'influencer, opinionista e prossimo conduttore ha infatti pubblicato tra le sue Storie di Instagram delle immagini in compagnia di Andrea Zelletta, Francesco Oppini e le rispettive compagne, quindi Natalia Paragoni e Cristina Tomasini.

















E siccome molti hanno immediatamente posto l'accento sul fatto che non potessero incontrarsi a causa dell'emergenza sanitaria in corso, per chiarire subito la situazione Tommaso ha spiegato come la reunion fosse assolutamente motivata. Ed è arrivato lo spoiler: si sono incontrati a casa di Francesco, insieme ad altri membri dello staff dell'Isola, per poter parlare di alcune vicende sul nuovo format.











E al briefing hanno partecipato anche Francesco e Andrea perché proprio loro saranno ospiti del programma in questione. Subito dopo questa spiegazione, però, Zorzi si è reso conto dello spoiler involontario sul nuovo format dell’Isola dei famosi. Ma ha deciso lo stesso di non cancellare quei video social per

stroncare sul nascere ogni polemica. E i fan possono iniziare a far partire il conto alla rovescia per rivedere insieme i tre ex gieffini.

