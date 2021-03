Non sono giorni facili per Rosalinda Cannavò, finita nel filone dell’Aresgate e al centro delle polemiche per la sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip. Solo ieri una bordata pesantissima era arrivata da parte di Giacomo Urtis. Il medico dei vip, con il quale Rosalinda sembrava aver legato, c’era andato pesantissimo criticandone la scelta di raccontare in televisione gli abusi e le violenze ricevute in passato, quando era poco più che una ragazzina.

A detta di Giacomo Urtis quella di Adua Del Vesco sarebbe stata una mossa per impietosire Alfonso Signorini e tutto il pubblico del Grande Fratello Vip. "Rosalinda nemmeno la sentivamo, io e Sonia parlavamo di altro. Comunque anche a me mio cugino mi ha abusato quando avevo 6 anni. Ma non vado a spiattellarlo per creare pietismo". Parole a seguito della quali era arrivata la risposta di Rosalinda Cannavò, altrettanto dura.















"Ti rispondo attraverso un social solo ed esclusivamente per il fatto che mi hai mostrato pubblicamente attraverso Twitter poco tatto tirando fuori un argomento che, essendo stato anche tu un bambino abusato, è davvero delicato e posso dirti inoltre che mi sembra inconcepibile che la parola pietismo esca proprio dalla tua bocca".

















"Premettendo che sono scelte e non mi permetto di giudicare la tua, dirlo o non dirlo, farlo al Grande Fratello Vip, piuttosto che su Twitter come hai fatto tu, è una scelta. Il fatto che il mio raccontare abbia dato il coraggio a tante donne di denunciare qualsiasi forma di maltrattamento per me rende il tuo commento alquanto ridicolo e insignificante…".









Rosalinda ha dunque concluso: “Detto questo ti consiglio di riflettere prima di tirare in mezzo certe tematiche, soprattutto se conosci il peso di quel tipo di sofferenza”. Polemica poi chiusa dal dietrofront di Urtis. L’unico modo per uscire dal limbo, tornare a lavorare quanto prima. E tra cinema e teatro Rosalinda punta al bersaglio grosso ha infatti raccontato che una sua ambizione è quella di arrivare a Sanremo, ma non solo, ha anche confessato di averci già provato seppur con risultati non entusiasmanti: “Un anno ho provato anche ad andare a Sanremo ma non ce l’ho fatta, però non è detto che non vorrei riprovarci“.

