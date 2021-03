“Davvero top”. Serena Rossi, la notizia è appena arrivata. E non poteva essere più bella

Serena Rossi continua a convincere con la sua Canzone segreta. Il programma piace e la conferma arriva anche dai dati degli ascolti. In occasione della prima puntata (venerdì 12 marzo), ha raccolto 4.168.000 telespettatori pari al 19,4% di share. Nonostante qualche critica sui social il pubblico ha mostrato di apprezzare lo sforzo della conduttrice e del suo staff. Nella seconda puntata Canzone segreta ha chiuso con 3.984.000 spettatori e il 17.4% di share.

Buone notizie per l'attrice che con la fiction Mina Settembre ha mostrato tutta la sua bravura. E per lei arrivano novità, come rivela il sito TvBlog. Infatti Canzone segreta non si concluderà con la quinta puntata, come previsto in un primo tempo, ma proseguirà ancora per una settimana. Lo spettacolo di varietà in salsa emotainment condotto da Serena Rossi non terminerà come avrebbe dovuto essere venerdì 16 aprile, ma abbasserà le saracinesche sette giorni dopo, ovvero venerdì 23 aprile 2021 con la sesta ed ultima puntata di questa prima serie.















Inoltre sempre secondo quanto riporta TvBlog, qualora il trend di Canzone segreta dovesse proseguire, il programma sarà rinnovato per una seconda serie nel 2022. E con tutta probabilità alla conduzione verrà confermata Serena Rossi, che nel frattempo avrà co-condotto per tutte e cinque le serate il prossimo Festival di Sanremo.

















E per un programma che viene confermato, un altro resta ai box. Il riferimento è al varietà "Da grande", ideato e condotto da Alessandro Cattelan. Stando a TvBlog, la messa in onda era prevista proprio nel venerdì sera di Rai1 dopo Canzone segreta, ma che pare al momento in forse, per questioni che sembrano essere non solo editoriali.









Secondo le anticipazioni del portale, il programma sarà caratterizzato da due serate di grande intrattenimento dedicate agli over 40 entrati nell’età della consapevolezza, quella in cui appunto si diventa “grandi”. Nel programma si duetterà, discuterà proprio di questo con grandi artisti e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Alessandro Cattelan si è fatto conoscere grazie a Simona Ventura all’interno di Quelli che il calcio. Poi ha spiccato il volo grazie alla decisione di dargli la conduzione di X Factor dopo che il programma è passato proprio da Rai2 a Sky Uno.