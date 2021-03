Quasi un mese dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e si parla sempre di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Più di lei, nei giorni scorsi l’ex velino era stato sotto i riflettori per le sua dichiarazioni su Elisabetta Gregoraci. “Io non ho mai detto di essermi innamorato di Elisabetta. Ho sempre detto che è stata una cotta. Ho pianto perché lei in tanti modi mi ha fatto capire qualcosa e poi l’ha buttata sull’amicizia. Sono molto sensibile, se uno ha pianto non è perché è innamorato”, ha detto a Casa Chi.

Poi ha aggiunto: “Lei fuori aveva un’altra persona che la aspettava, in tutto ciò. Arrivavano gli aerei da parte di questa persona. Ho proseguito con rispetto perché dall’altra parte c’era un interesse. Che è stato mascherato, con i messaggini sulle mani e tutto quanto. L’ho sempre rispettata e sono sempre stato nel mio. Quando Giulia è entrata Elisabetta mi diceva dietro la schiena se mi piaceva Giulia. Me lo scriveva anche su dei fogli”. Continua dopo la foto















Nel suo futuro insomma c’è Giulia Salemi, anche se le sue ultime frasi a Non è la D’Urso non sono passate inosservate. Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto di avere avuto dei dissapori con la famiglia perché all’inizio non hanno appoggiato la sua relazione con Giulia Salemi. Una situazione che sembra ancora in piedi visto che, per sua ammissione, Pretelli ha dichiarato di non avere ancora presentato la fidanzata alla sua famiglia, neanche tramite una videochiamata. Continua dopo la foto

















Lasciandosi, di contro, andare una considerazione sulla mamma di Giulia Fariba impegnata in queste settimane all’Isola dei Famosi. “Fariba è uno spettacolo. Ci arrivano tutti i video di quello che combina. Voleva accendere il fuoco con l’assorbente. È uno spettacolo. Mi piace, è molto simpatica. Fariba non ha ancora conosciuto mia madre per motivi tecnici”. Poi ha svelato il mistero sul perché Giulia e la famiglia Pretelli siano ancora distanti. Continua dopo la foto











“Non ho ancora presentato nemmeno Giulia in famiglia, ma credo che lo farò molto presto. Diciamo che ora l’unico problema sono le zone rosse. Se abbiamo fatto delle videochiamate a mia madre? Le faremo prestissimo. Ancora non le abbiamo fatte. Prendo questo impegno”.

Ti potrebbe interessare: “Tutta una farsa”. Andrea Zelletta, il retroscena su Giulia Salemi mai svelato prima