Ne parla per la prima volta e per Luca Ward è stato come togliersi un peso dal cuore. Lui, la voce del Gladiatore e di centinai di altri film, per mesi la voce l’ha persa sepolta sotto metri e metri di dolore. È stata un anno molto difficile sia sotto il profilo professionale, con la serrata dei cinema che ha bloccato le produzioni, e sotto il profilo personale. Tanti i dolori sopportati da Ward, su tutti quelli legati alla scomparsa dei genitori.

"Ero in scena con My Fair Lady, teatro pieno: nonostante i miei colleghi mi dicessero di tornare a Roma decisi di finire lo spettacolo e poi partire", spiega Ward. "Mi sono precipitato a Roma ma non ho fatto in tempo a salutare mia madre questa cosa non me la perdono", conclude l'attore. E ancora il ricordo del padre colpito e ucciso da un aneurisma quando lui aveva solo tredici anni: "Rimase due mesi in ospedale e quando vidi mia madre con la Cinquecento blu davanti a scuola, capii che era finita. Rimanemmo in silenzio".















E ancora: "Attese che tornassero anche Andrea e Monica da scuola e disse una frase semplicissima: 'Papà non c'è più'. Dopodiché, aprì il portafogli, contenente cinquemila lire, affermando: 'Questo è tutto quello che abbiamo'". Poi è passato a parlare della malattia della figlia nei confronti dei quali Luca Ward è molto protettivo, motivo per il quale ha riservato qualche attenzione in meno al figlio Lupo: è stata la moglie Giada a fargli capire che il ragazzino soffriva per questa mancanza.

















"Oggi è felice, è un marcantonio di un metro e ottanta a soli tredici anni". Nell'ultimo periodo si sono uniti ulteriormente: "Mi sono avvicinato molto a loro in occasione di quest'ultimo periodo di lockdown. Dopo qualche mese, l'estate scorsa, ho detto alla mia dolce metà, Giada, che non conoscevo davvero i miei figli". Infine ha parlato della figlia.











“Io ho reagito malissimo, mia moglie invece ha deciso di rinunciare alla carriera per seguire Luna. Ha avuto ragione lei”. La piccola è affetta dalla sindrome di Marfan, una rara malattia ereditaria del tessuto connettivo, che causa alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del sistema nervoso centrale.

