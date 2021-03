Domenica In è un concentrato di allegria, ospiti e tante tante argomentazioni sempre nuove, sotto la brillante conduzione dell’impeccabile Mara Venier. Con la Zia Mara è possibile ridere di gusto così come fare riflessioni su temi ultra seri. È successo così due domeniche fa, quando un capitolo d’apertura nello studio della Venier è stato dedicato all’emergenza sanitaria.

Poi l’abbiamo vista piangere per il suo amico Giovanni Gastel, scomparso per covid: “Era un gentiluomo, un amico, un maestro. Io lo chiamavo Giò o Amore… Aveva 65 anni. Mi raccomando vaccinatevi, vaccinate tutti non si può più morire così”, aveva affermato Mara Venier. Ora però per lei è tempo di gioire poiché è arrivata una bellissima notizia, tutta da gustare! (Continua dopo le foto)















Domenica In andrà in onda fino alle prime settimane di giugno 2021, salvo poi interrompersi per la lunga pausa estiva. Questo annuncio è stato fatto da Mara Venier in persona, nel corso della puntata di ieri, domenica 21 marzo 2021. Nel corso dell’intervista al ministro Speranza, per parlare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dei vaccini, Mara Venier ha fatto chiarezza per quanto riguarda il periodo di chiusura del suo Domenica In di successo, colonna del pomeriggio festivo di Rai 1. Leggete qua… (Continua dopo le foto)

























Rimane segreta, invece, la data ufficiale, ma il periodo di conclusione è per certo il sesto mese dell’anno. Infatti parrebbe proprio essere stato raggiunto un nuovo accordo con i vertici Rai, complici i grandi numeri che Mara Venier, anche in questa edizione, sta fruttando. Questa edizione di Domenica In, dunque, sarà mandata in onda per altri tre mesi ancora. (Continua dopo le foto)

Proprio nelle ultime settimane Domenica In ha fatto record di ascolti grazie allo speciale su Sanremo 2021 sollevando una coppa contenente oltre 4 milioni di spettatori. Mentre sette giorni fa ha registrato l’ennesimo boom con 3.779.000 spettatori nella prima parte, 19,9% di share, mentre nella seconda 3.354.000 spettatori e il 18,8% di share. Non solo Domenica In: sembra che i programmi del daytime di Rai 1 si allungheranno. Invece di chiudere alla fine di maggio, saluteranno il pubblico alla fine di giugno.

