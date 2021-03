Elisabetta Gregoraci, dalla casa del Grande Fratello alla vota di tutti i giorni. Sicuramente è stata l’inquilina della casa più discussa di sempre. Tante vicende che hanno acceso i riflettori su di lei anche lontano dalle telecamere vigili di Alfonso Signorini, ma anche il ritorno alla vita di tutti i giorni le permette di mantenere alta l’attenzione. A volta basta poco per essere sempre al ‘top’.

Aerei che hanno volato alto sopra la sua testa e tanti messaggi di affetto ricevuti anche quando il reality l'ha messa spesso di fronte a scelte di vita importanti, come quella di proseguire o meno la conoscenza con Pierpaolo Pretelli. Un'amicizia speciale ma che poi ha diviso le loro strade. Ed EliGreg, pur mitragliata dalle polemiche, ha sempre trovato il modo di rialzarsi e ripartire.















Una questione di carattere ma anche di stile, perchè in fondo Elisabetta Gregoraci vanta una bellezza fuori discussione. E ne ha dato prova all'interno della casa più spiata d'Italia, dove ha sfoggiato look sempre di tendenza e super lussuosi. Il modo migliore per valorizzare una bellezza già pre-esistente? Non perdere mai la propria cifra stilista, il proprio biglietto da visita.

















E dopo tubini super sexy, scollature off limits e tacchi a spillo, la vita di tutti i giorni con ritmi decisamente diversi richiede senza alcun dubbio anche il giusto outfit. Non per questo, EliGreg perde punti agli occhi dei fan, mostrando il modo più giusto per essere sempre attenta a sfoggiare l'abito migliore. Ma con qualche differenza. La nuova versione di EliGreg fa comunque girare la testa.











Sicuramente più casual ma non per questo meno ‘provocante’. La nuova versione di EliGreg convince ugualmente anche se in una look “da giorno”. Poi la differenza la fanno i dettagli. Ed Elisabetta in questo è una vera maestra di stile, anche quando decidi di optare un drastico cambiamento. In minigonna nera con spacchi laterali e collant velati, abbina il maglione verde petrolio, venduto a 4.980 euro. E sotto? Immancabili stivali alti fino al ginocchio firmati Hermès. Il prezzo? Ben 2.010 euro.

