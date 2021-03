All’ultimo Grande Fratello Vip è stata, senza dubbio, una delle protagoniste assolute. Quando si sta nel mondo dello spettacolo per così tanti anni, con alti e bassi per carità, ad emergere non sono solo l’aspetto fisico o il tipo di vestito che si indossa. Inevitabilmente un vip finisce per ‘scoprirsi’ e la sua vita, volente o nolente, diventa di dominio pubblico. Anche quella privata e privatissima.

E Stefania Orlando non fa eccezione. Dopo il ritorno in grande stile grazie al reality di Alfonso Signorini l'ex moglie di Andrea Roncato ha vissuto momenti anche molto delicati. Tutto a seguito di dichiarazioni dell'ex che l'hanno ferita e molto altro. Oggi Stefania è felicemente sposata con Simone Gianlorenzi e l'attenzione si è spostata sulla sua carriera e i suoi progetti. L'occasione è stata data da un'intervista che la vip ha rilasciato a Vanity Fair.















"L'Isola – le parole di Stefania Orlando – è un mondo a parte, visto che devi mettere in campo la forza fisica e la resistenza. Non credo che avrei mai potuto farla: solo a guardare i naufraghi la prima puntata mi sentivo stanca". Dichiarazioni che, in un mondo di 'machi' e 'wonder woman', veri o presunti, faranno senz'altro discutere. Certo, la stessa ex gieffina non aveva nascosto che sarebbe stata felice di fare l'opinionista all'Isola dei Famosi 2021. Tanto più che in quel ruolo adesso c'è Tommaso Zorzi con cui la Orlando ha un rapporto speciale.

















In ogni caso i suoi desideri verranno in qualche modo esauditi. Se da un lato Stefania Orlando ha dichiarato di voler tornare a fare la conduttrice, dall'altro ha svelato al periodico la sua nuova avventura. La vip sarà al fianco proprio di Tommaso Zorzi ne "L'Isola dei Famosi off", format che verrà trasmesso sul web che vedrà Stefania non nei panni della naufraga, bensì in altre vesti. A questo proposito non ci sono molte informazioni, ma la stessa vip ha confidato: "Quella sarà un'ospitata: il resto è tutto da scrivere".









Il vero sogno di Stefania Orlando, tuttavia, è un altro. Intervistata da Vanity Fair, la stessa ha spiegato: “Mi piacerebbe tanto tornare a condurre, avere un programma, una co-conduzione. Fare il mio lavoro”. E chissà che per l’ex valletta di Claudio Lippi nel programma “Sì o No”, con cui aveva esordito nel lontano 1993, non arrivi nelle prossime settimane la proposta che la rilancerebbe definitivamente dopo il terzo posto al GF Vip 5.

